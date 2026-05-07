Pecore sotto copertura, trama e cast del film con Hugh Jackman ed Emma Thompson in salaCinema
Introduzione
Arriva al cinema da oggi, giovedì 7 maggio 2026, Pecore sotto copertura, il film con cui il genere mystery si reinventa con un’insolita squadra di investigatrici... lanose!
Un’avventura tra comicità e indagine è quella che sta al centro della nuova pellicola diretta da Kyle Balda.
Nelle sale cinematografiche a partire da oggi, distribuito da Eagle Pictures, Pecore sotto copertura è una nuova produzione internazionale che mescola azione, commedia e mistero in una rilettura originale e vivace del genere investigativo. Della durata di 109 minuti, l'opera nasce dalla collaborazione tra Irlanda, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, proponendo al pubblico una storia brillante e fuori dagli schemi. E, non da ultimo, è forte di un cast davvero da chapeau, capitanato da star di Hollywood del calibro di Hugh Jackman ed Emma Thompson.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Pecore sotto copertura, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un pastore, i romanzi gialli e un segreto inatteso
Al centro della vicenda del film Pecore sotto copertura si trova George, interpretato da Hugh Jackman, un pastore dalla vita apparentemente tranquilla che ogni sera si dedica alla lettura di romanzi polizieschi alle sue adorate pecore. George è fermamente convinto che i suoi animali non siano in grado di comprendere le intricate trame investigative che racconta loro, trasformando questo rituale in un semplice momento di compagnia.
Tuttavia, la serenità della fattoria viene improvvisamente spezzata da un enigmatico incidente che altera profondamente gli equilibri quotidiani. Di fronte a questo evento misterioso, le pecore decidono di prendere in mano la situazione, scegliendo di trasformarsi in un’improbabile ma determinata squadra di detective.
Le pecore detective alla ricerca della verità
Seguendo tracce, raccogliendo indizi e osservando con attenzione i comportamenti dei sospettati umani, il gregge protagonista di Pecore sotto copertura dimostra capacità investigative sorprendenti.
In questa insolita corsa verso la soluzione del mistero, il film sviluppa una narrazione che gioca con ironia sulle convenzioni del genere, mostrando come anche le creature considerate più mansuete possano rivelarsi acute, intelligenti e perfettamente in grado di condurre indagini complesse.
Un cast internazionale per una commedia d’azione originale
Accanto a Hugh Jackman, il cast di Pecore sotto copertura include Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine e Molly Gordon, mentre tra le voci figurano anche Ciro Priello, Arianna Craviotto e Regina Hall.
La combinazione di interpreti di grande richiamo contribuisce a dare forza a una produzione che punta su umorismo, ritmo e una costruzione narrativa dal tono leggero ma avvincente.
Una produzione che unisce generi e mercati
Con il titolo originale The Sheep Detectives, la pellicola Pecore sotto copertura si presenta come una proposta cinematografica capace di fondere comicità e suspense, offrendo una reinterpretazione moderna del mystery attraverso una prospettiva inedita.
Kyle Balda firma così una pellicola che punta sull’intrattenimento intelligente, trasformando una semplice fattoria nello scenario di un’indagine sorprendente.