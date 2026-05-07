Pecore sotto copertura, trama e cast del film con Hugh Jackman

Introduzione

Arriva al cinema da oggi, giovedì 7 maggio 2026, Pecore sotto copertura, il film con cui il genere mystery si reinventa con un’insolita squadra di investigatrici... lanose!

Un’avventura tra comicità e indagine è quella che sta al centro della nuova pellicola diretta da Kyle Balda.

Nelle sale cinematografiche a partire da oggi, distribuito da Eagle Pictures, Pecore sotto copertura è una nuova produzione internazionale che mescola azione, commedia e mistero in una rilettura originale e vivace del genere investigativo. Della durata di 109 minuti, l'opera nasce dalla collaborazione tra Irlanda, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, proponendo al pubblico una storia brillante e fuori dagli schemi. E, non da ultimo, è forte di un cast davvero da chapeau, capitanato da star di Hollywood del calibro di Hugh Jackman ed Emma Thompson.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Pecore sotto copertura, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.