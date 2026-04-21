Disponibile il trailer di Noi due sconosciuti (Solomamma), il film di Janicke Askevold presentato in concorso al Festival del film di Locarno e vincitore del Premio della Giuria Ecumenica. Con Lisa Loven Kongsli e Herbert Nordrum, il film racconta una storia intima tra identità, desiderio e nuove forme di famiglia. In sala dal 7 maggio.

Noi due sconosciuti, il trailer del film di Janicke Askevold

Arriva il trailer di Noi due sconosciuti (Solomamma), il nuovo film della regista norvegese Janicke Askevold, presentato in concorso al Festival del film di Locarno, dove ha conquistato il Premio della Giuria Ecumenica. Un’opera che si inserisce nella tradizione del cinema scandinavo più sensibile e contemporaneo, capace di raccontare i sentimenti con uno sguardo libero, diretto e senza compromessi.

Protagonisti sono Lisa Loven Kongsli, già vista in Forza Maggiore e Wonder Woman, e Herbert Nordrum, rivelazione de La persona peggiore del mondo, qui al centro di una relazione ambigua e stratificata.

La trama: identità, bugie e desiderio

Edith è una giornalista curiosa e madre single, che ha scelto la maternità attraverso l’inseminazione artificiale. Quando scopre per caso l’identità del donatore, decide di incontrarlo fingendo un’intervista, senza rivelare la verità.

Quello che nasce come un esperimento si trasforma lentamente in qualcosa di più complesso: un legame fatto di attrazione, silenzi e menzogne. Più il rapporto si intensifica, più Edith si trova intrappolata in una rete di bugie che mette in crisi la sua identità, il suo ruolo di madre e la sua idea di amore.

Un racconto sulle nuove forme di famiglia

Con Noi due sconosciuti, Janicke Askevold affronta il tema della monogenitorialità e delle famiglie non convenzionali, mettendo al centro una protagonista combattuta tra desiderio e responsabilità.

Il film esplora il confine sottile tra etica e sentimento, tra ciò che è giusto e ciò che si desidera davvero. Edith diventa così il simbolo di una contemporaneità inquieta, in cui le relazioni sfuggono alle definizioni tradizionali e si costruiscono in territori emotivi ancora da esplorare.

Quando esce al cinema

Noi due sconosciuti arriverà nelle sale italiane dal 7 maggio, portando sul grande schermo una storia intima e universale che riflette sulle trasformazioni della famiglia e sull’ambiguità dei legami umani.

Un film che, già dal trailer, promette di colpire più per ciò che trattiene che per ciò che mostra.