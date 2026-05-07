Introduzione

Billie Eilish e James Cameron reinventano il film-concerto con Hit Me Hard and Soft: the Tour, un’esperienza cinematografica che ridefinisce il concetto di visione dal vivo (il film documentario esce da oggi - giovedì 7 maggio 2026 - al cinema).

Registrato durante il suo tour mondiale, il film è un esperienza musicale e cinematografica completamente nuova e immersiva, che porta sul grande schermo una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Girato e presentato in 3D, il film è diretto dai premi Oscar James Cameron e Billie Eilish (anche Eilish è un premio Oscar, anzi più di uno: ha vinto due statuette per la Miglior canzone originale, diventando a 22 anni l'artista più giovane a ottenere due statuette. Ha trionfato nel 2024 con What Was I Made For? da Barbie e nel 2022 con No Time to Die dall'omonimo film di 007, ndr).

Questo progetto trasforma radicalmente il linguaggio del film-concerto, spingendolo verso una dimensione tecnologica inedita. L’opera si presenta come una riflessione profonda sul significato stesso del guardare, mettendo in discussione il tradizionale valore insostituibile dell’esperienza dal vivo e proponendo una nuova modalità di immersione totale nello spettacolo musicale.

Come dichiarato da James Cameron, “il 3D è una questione di vicinanza, di intimità. Le persone spesso pensano che c’entri con la spettacolarità ma in realtà la tridimensionalità funziona molto di più quando sei incollato al soggetto ripreso”. Questo principio guida l’intero impianto visivo del film, anche lontano dagli scenari fantastici di Pandora, applicandosi stavolta all’universo performativo di Billie Eilish.