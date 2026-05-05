Il racconto del film Dracula rielabora il mito e la storia di Dracula attraverso una molteplicità di registri e situazioni, sviluppandosi come un mosaico di episodi differenti che si intrecciano tra loro. Al centro si colloca un regista in crisi creativa che si confronta con una presunta intelligenza artificiale, chiedendole di generare variazioni narrative sulla figura di Vlad. Da questo confronto emergono racconti deliranti e frammentati che attraversano politica, folklore, satira e commedia, muovendosi costantemente tra passato e presente.

Nel corso del film, un anziano “vampiro” diventa oggetto di una curiosa rincorsa turistica, trasformato in attrazione vacanziera da orde di visitatori, mentre il racconto si apre a continue deviazioni meta-cinematografiche e invenzioni visive volutamente grezze. L’opera procede così per frammenti, senza un unico centro narrativo, costruendo una riflessione caleidoscopica sulla persistenza culturale di Dracula e sulle infinite possibilità della sua reinterpretazione.

©Webphoto