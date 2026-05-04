Richard Gere e Diana Silvers saranno i protagonisti di Asymmetry, il nuovo film diretto da Edward Zwick, tratto dall'acclamato romanzo omonimo di Lisa Halliday del 2018

Richard Gere e Diana Silvers saranno i protagonisti di Asymmetry, il nuovo film diretto da Edward Zwick, tratto dall'acclamato romanzo omonimo di Lisa Halliday del 2018. Il progetto segna il ritorno alla regia del cineasta americano dopo otto anni di assenza e sarà presentato al mercato del Festival di Cannes per la vendita internazionale.

Una storia d'amore asimmetrica nel cuore di New York

Al centro di Asymmetry c'è Alice, una giovane assistente editoriale che lavora a New York. Un pomeriggio a Central Park, un incontro casuale con Ezra - scrittore di fama mondiale sulla soglia dei settant'anni - cambia le traiettorie di entrambi. Quello che nasce come un fugace contatto visivo si trasforma in una relazione intima e segreta, capace di ribaltare le certezze di entrambi i protagonisti. Il legame cresce in un mondo privato e protetto, finché la scoperta da parte degli altri non mette tutto in discussione.

Stacey Snider di FilmNation Entertainment e Clay Pecorin di Rainmaker Films hanno definito il film una storia d'amore atipica, che indaga una connessione improbabile tra due persone in fasi molto diverse della vita, mettendo in discussione le idee preconcette su amore e potere. A interpretare Ezra sarà Richard Gere, 76 anni, attore apparso in soli cinque film nell'ultimo decennio. Al suo fianco, nel ruolo di Alice, ci sarà Diana Silvers, nota al grande pubblico per Booksmart - La rivincita delle sfigate.

La sceneggiatura è frutto di una collaborazione tra la stessa Halliday, Zwick e il suo storico sodale Marshall Herskovitz. La produzione è affidata alla Bedford Falls Company di Zwick e Herskovitz, insieme a Rainmaker Films e FilmNation Entertainment, che cofinanziano il progetto. FilmNation lancerà le vendite internazionali al mercato di Cannes e gestirà i diritti americani insieme a CAA Media Finance.