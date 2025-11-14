Richard Gere racconta la nuova vita in Spagna con la moglie

"Siamo più felici che mai. Alejandra perché è a casa sua e io perché, se lei è felice, lo sono anch'io", ha detto l'attore, ammettendo però che qualcosa di New York gli manca

Da qualche tempo, Richard Gere vive in Spagna con la moglie Alejandra Silva. E, lo scorso 12 novembre, durante il pranzo tributo ai DOC NYC Visionaries presso la Gotham Hall, di questa sua nuova vita ha parlato in esclusiva con PEOPLE.

La felicità di Alejandra (e quella di Richard)

"Mia moglie è così felice in Spagna, questa è la cosa più bella", ha commentato Richard Gere. "Ha una famiglia meravigliosa e degli amici meravigliosi". Cosa ama l'attore 76enne della Spagna? La cultura, la mentalità aperta e gioiosa, il calore, il fatto che - le persone - siano meno stressate di quanto lo sono negli Stati Uniti. Per lui è un posto felice, come felice è l'Italia: "In Italia, in Spagna, hai a che fare con culture latine che concepiscono la vita in modo diverso da noi".

Sebbene ci siano alcune cose che a Richard Gere mancano di New York (in primis l'energia della Grande Mela, che crea dipendenza), già lo scorso gennaio, intervistato da Elle España, aveva spiegato di aver trovato una nuova "soddisfazione" trasferendosi in Europa con la moglie, 41 anni, e i loro figli (Alexander, James e Albert, figlio di Alejandra). "Siamo più felici che mai. Alejandra perché è a casa sua e io perché, se lei è felice, lo sono anch'io".

Gere ha incontrato Silva in Italia nel 2014 dopo il divorzio dall'ex moglie Carey Lowell, con cui ha un figlio, Homer James, di 25 anni. Si sono sposati nel 2018, a Positano. E, da allora, si dedicano a molti progetti sociali, specialmente a tema ambiente.