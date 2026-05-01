No Other Choice, da stasera il film di Park Chan‑wook su Sky e NOW

A maggio Sky Cinema dedica un appuntamento speciale al cinema di Park Chan‑wook. In prima tv arriva No Other Choice – Non c’è altra scelta, mentre on demand è disponibile una collezione che attraversa i titoli più iconici del regista sudcoreano, dalla Trilogia della vendetta a Decision to Leave, premiato a Cannes

Maggio si apre con un viaggio nel cinema di Park Chan‑wook, uno dei registi più influenti della scena contemporanea. Sky Cinema propone una programmazione speciale dedicata all’autore sudcoreano, capace di coniugare tensione narrativa, eleganza formale e una riflessione profonda sui lati più oscuri dell’animo umano. Un percorso che attraversa alcune delle sue opere più celebri e ne conferma il ruolo centrale nel cinema internazionale degli ultimi vent’anni.

No Other Choice in prima tv Evento centrale della programmazione è la prima tv di “No Other Choice – Non c’è altra scelta”, in onda venerdì 1° maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Il film segna il ritorno di Park Chan‑wook a un racconto intenso e disturbante, in cui thriller e dramma si intrecciano a una forte dimensione sociale. Al centro della storia c’è un uomo disposto a tutto pur di proteggere la propria famiglia, protagonista di una vicenda che mette in discussione i confini morali e le decisioni estreme dettate dalla disperazione. La regia costruisce una narrazione tesa e stratificata, confermando la cifra stilistica di un autore capace di trasformare il disagio in racconto cinematografico. Approfondimento No Other Choice: il lavoro come condanna. La recensione del film

La collezione on demand e la Trilogia della vendetta Accanto alla prima tv, dal 15 maggio Sky rende disponibile on demand una collezione dedicata al regista. Il percorso include la celebre Trilogia della vendetta, che ha imposto Park Chan‑wook come punto di riferimento del cinema coreano nel mondo: Mr. Vendetta, Old Boy – vincitore del Grand Prix al Festival di Cannes e diventato un cult internazionale – e Lady Vendetta, capitolo conclusivo dal tono più intimo e sofisticato. Approfondimento No Other Choice, clip esclusiva del film di Park Chan-wook

Decision to Leave e il riconoscimento internazionale All’interno della collezione è disponibile anche Decision to Leave, thriller sentimentale che ha ulteriormente consolidato il prestigio internazionale del regista. Il film è stato premiato al Festival di Cannes per la miglior regia, confermando la capacità di Park Chan‑wook di rinnovare il linguaggio del genere attraverso una messa in scena raffinata e una scrittura emotivamente complessa.