Piove col sole, il primo film con Achille Costacurta, figlio di Martina ColombariCinema
Nella pellicola di Kristian Gianfreda dedicata alla Gen Z, interpreterà Filippo, il "bello della scuola" che si destreggerà tra le aspettative degli adulti e il desiderio di libertà
Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e di Billy Costacurta, reciterà nel film Piove col sole di Kristian Gianfreda. Si tratta della prima esperienza sul set per il ragazzo, 21 anni, e può forse rappresentare un nuovo inizio dopo il difficile percorso vissuto tra dipendenze, il carcere minorile all’età di 15 anni e mezzo, la diagnosi di ADHD e il tentato suicidio durante la permanenza nella struttura. “Non ce la facevo più, aspetto la notte quando c’è un solo operatore ed entro in ufficio, lo distraggo e prendo le chiavi dell’infermeria. Lo chiudo dentro l’ufficio, lui con le sue chiavi riesce a uscire. Io però nel frattempo ero già in infermeria e prendo tutto il metadone che c’era, sette boccettine, mi chiudo in bagno e le bevo tutte, volevo suicidarmi”, aveva raccontato in una puntata del podcast One More Time di Luca Casadei. “Arrivano i pompieri e sfondano la porta, poi l’ambulanza. Nessun medico ha saputo dirmi come io sia ancora vivo, perché l’equivalente di sette boccettine di metadone sono sui 35, 42 grammi di eroina. La gente muore con un grammo”. La rinascita, ora, sembra allora passare anche dal set del film che racconta la Gen Z, e dove Achille interpreterà Filippo, il “bello della scuola” che sembra avere tutto, da una famiglia benestante a un futuro senza preoccupazioni, e che deve però imparare a destreggiarsi tra le aspettative del mondo adulto e il desiderio di libertà. A bordo dell’autobus 11 a Rimini, poi, incrocerà Agnese (Sara Cristoni), una sedicenne che affronta invece una crisi di famiglia, tra il crollo finanziario e l’abbandono del padre, e che si ritrova costretta a rinunciare alla sua passione per i tuffi agonistici. In ogni caso, la trama non è stata ancora del tutto svelata, anche se le prime indiscrezioni propendono per lo sviluppo di una storia d’amore tra i due protagonisti. Le riprese sono iniziate ufficialmente nelle scorse settimane. L’uscita nei cinema è attesa per la fine di ottobre 2026.
IL CAST E I TEMI SOCIALI
Il cast del film Piove col sole include anche l’influencer Giulia Sara Salemi nel ruolo della ragazza più popolare della scuola, l’attore e comico Andrea Roncato nel ruolo di Altiero, Eva Robins nel ruolo di Perla, Caterina Gramaglia nel ruolo di Laura, Matteo Parma nel ruolo di Melo, Francesco Tosi nel ruolo di Gasperoni, Cristian Suzzi nel ruolo di Giacomelli, Denis Campitelli nel ruolo di Mario, Eric Zhou nel ruolo di Wang su Ping, Marco del Torchio nel ruolo del Coach, Antonella Splendore nel ruolo della Prof. Lisergi e Davide Labanti nel ruolo del preside. Nel Grattacielo di Rimini dove Agnese andrà a vivere, la ragazza incontrerà infatti vicini bizzarri, come l’improvvisato custode Altiero, che aveva un passato da motociclista, la finta estetista (e forse ex prostituta) Perla, e ancora Melo, un ragazzo con una neurodivergenza che coltiva con Gas e Giac un orto urbano sul tetto. Tra i temi affrontati, non mancheranno l’adolescenza e, proprio attraverso il personaggio di Melo, l’autismo. Del resto, il regista riminese Kristian Gianfreda ha già lavorato su documentari e cinema d’impegno sociale, che hanno tratto ispirazione anche da anni di vita in case di accoglienza. Le sue opere includono il lungometraggio Solo cose belle (2019) e il documentario Il Pazzo di Dio (2024), dedicato a don Oreste Benzi. Hanno invece firmato la sceneggiatura Giacomo Giubilini, Gloria Allegrucci e Filippo Brambilla.
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