Concerto in onore del maestro organizzato dal teatro di cui è direttore onorario a vita. Significativa, come sottolineato da Mehta stesso, la scelta della Nona Sinfonia: "Il testo di Friedrich Schiller del celeberrimo Inno alla gioia dice tutto, parla di pace e fratellanza che è ciò che tutto il mondo auspica in questo momento. E io condivido il testo, la musica può essere uno strumento di fratellanza". Il maestro sarà celebrato anche nel Foyer con una mostra fotografica e un video che ripercorrono la sua carriera

Il direttore d’orchestra Zubin Mehta festeggerà i novant’anni con la Nona Sinfonia di Beethoven in un concerto in suo onore organizzato dal Maggio Musicale Fiorentino , di cui è direttore onorario a vita. Il legame tra i due, infatti, va avanti dal febbraio 1962, quando il maestro diresse il Titano di Mahler durante un concerto al Teatro Comunale. Zubin, non a caso, parla dell’orchestra, del coro e del Teatro come della sua “famiglia fiorentina”.

il messaggio dietro la Nona Sinfonia

La decisione di eseguire la Corale è precisa. "Il testo di Friedrich Schiller del celeberrimo Inno alla gioia – ha commentato il maestro – dice tutto, parla di pace e fratellanza che è ciò che tutto il mondo auspica in questo momento”.

Metha, quindi, salirà sul podio per dirigere orchestra e coro; con loro ci saranno anche il soprano Jessica Pratt, il mezzosoprano Szilvia Vörös, il tenore Bernard Richter e il basso Simon Lim. Il coro, invece, sarà diretto da Lorenzo Fratini.

Il sovrintendente del Maggio, Carlo Fuortes, ha definito la scelta del maestro “un gesto che vale più di mille parole, un atto d’amore verso Firenze, che commuove tutta la comunità del nostro Teatro e tutto il suo pubblico”.

Metha, infatti, è stato direttore principale della kermesse teatrale dal 1985 al 2017, anno in cui è stato nominato direttore onorario. Un sodalizio che ha segnato un’epoca di fondamentale importanza per il Maggio in cui il prestigio dell’istituzione si è andato consolidando nel panorama culturale internazionale.

Ad ogni modo, l’appuntamento del 29 aprile non sarà solo musicale. Piuttosto, si tratterà di una vera e propria giornata di festa: il maestro sarà celebrato anche nel Foyer del teatro con una mostra fotografica (visibile fino al 1 luglio) per un totale di 90 scatti e un video che ripercorrono la sua lunga carriera.