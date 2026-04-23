Ray Garraty è il ragazzo del Maine. Arriva alla linea di partenza accompagnato dalla madre che lo supplica di tornare indietro. Non torna indietro. Con lui ci sono altri novantanove ragazzi, uno per ogni stato, tutti volontari — tecnicamente. Nella pratica, quando la tua famiglia non arriva a fine mese e il premio è “qualsiasi cosa tu voglia per il resto della tua vita”, il confine tra scelta e necessità smette di esistere. Le regole sono semplici: mantenere una velocità minima di circa cinque chilometri orari, non fermarsi mai, non uscire dalla strada. Chi rallenta riceve un avvertimento. Al terzo, i soldati sul mezzo militare che scortano la marcia “comprano il tuo biglietto” — eufemismo per farti fuori sul posto, davanti a tutti, in diretta televisiva. Vince l’ultimo rimasto in piedi.

Quello che succede tra il via e il traguardo — ammesso che esista un traguardo — è ciò che rende The Long Walk qualcosa di diverso da qualsiasi survival movie tu abbia visto. Non ci sono eroi che trovano armi nascoste, alleanze strategiche, colpi di scena da manuale. C’è solo la strada, il passo, e la domanda che cresce chilometro dopo chilometro: perché sei qui, cosa speri di vincere davvero, e cosa sei disposto a fare — o a non fare — per arrivarci.