Disponibile in esclusiva su Sky TG24 il trailer di The Long Walk, il nuovo film di Francis Lawrence tratto dal romanzo di Stephen King. Un survival psicologico estremo in cui cento ragazzi sono costretti a camminare senza fermarsi: chi rallenta viene eliminato. Nel cast Cooper Hoffman e Charlie Plummer. Al cinema dal 23 aprile distribuito da Adler Entertainment

The Long Walk, il trailer in esclusiva del film tratto da Stephen King

C’è una linea sottile tra resistenza e annientamento. The Long Walk la percorre tutta, passo dopo passo, senza mai concedere tregua.

Disponibile in esclusiva su Sky TG24 il trailer del nuovo film diretto da Francis Lawrence, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, uno dei suoi testi più disturbanti e radicali. Un racconto che abbandona ogni sovrastruttura per trasformarsi in un esperimento umano puro, crudele, quasi matematico.

Un gioco mortale che non concede pause

La regola è semplice. E proprio per questo, devastante.

Cento ragazzi vengono scelti per partecipare alla Long Walk, una competizione estrema che impone un unico comandamento: continuare a camminare. Sempre. Senza fermarsi, senza rallentare.

Ogni esitazione viene punita. Al terzo errore, la conseguenza è definitiva.

Non c’è spettacolo, non c’è arena. Solo una strada infinita, il rumore dei passi, il fiato che si accorcia, e il tempo che diventa nemico. Alla fine, ne resterà soltanto uno.

Stephen King e l’orrore della semplicità

Tra le opere di Stephen King, The Long Walk è forse una delle più essenziali e proprio per questo più spietate. Nessun mostro, nessun elemento soprannaturale: solo il corpo umano portato al limite e una società che osserva, silenziosa, mentre la selezione si compie.

Il celebre motto dell’autore — “If you're not going to show it, don't bother” — sembra trovare qui la sua applicazione più radicale: mostrare tutto, senza filtri, senza consolazione.

Il film raccoglie questa eredità e la trasforma in un’esperienza cinematografica immersiva, fatta di tensione costante e progressiva perdita di controllo.

La regia di Francis Lawrence e un cast giovane e intenso

Alla guida del progetto c’è Francis Lawrence, regista capace di lavorare sulla spettacolarità ma anche sull’intensità emotiva, come dimostrato in I Am Legend e nella saga di The Hunger Games.

Qui però cambia registro: niente effetti travolgenti, ma una messa in scena che punta sull’accumulo, sulla fatica, sull’ossessione del movimento.

Il cast è composto da volti giovani ma già incisivi, tra cui Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot e Charlie Plummer. Un gruppo chiamato a sostenere un racconto corale che, passo dopo passo, si trasforma in un viaggio sempre più solitario.

Un’esperienza fisica e mentale

Dalle prime immagini del trailer emerge con forza la natura del film: non solo un survival, ma una discesa progressiva dentro la resistenza umana.

Il ritmo diventa narrazione. Il passo, una condanna. Il corpo, un campo di battaglia.

The Long Walk sembra costruito come una lunga apnea, in cui lo spettatore è costretto a condividere lo stesso sforzo dei protagonisti, fino a trasformare la visione in un’esperienza quasi fisica.

Dal 23 aprile al cinema

Dopo aver già attirato grande attenzione negli Stati Uniti, il film arriva nelle sale italiane dal 23 aprile, distribuito da Adler Entertainment.

E promette di essere uno di quei titoli capaci di lasciare il segno non per ciò che mostrano, ma per ciò che fanno provare: una tensione costante, un disagio che cresce, e una domanda che resta sospesa fino all’ultimo passo.

Quanto si può resistere prima di cedere?