Tra i titoli più riconosciuti del festival si colloca Ballata Femmenella di Elettra Raffaela Melucci e Giovanni Battista Origo, premiato nella sezione documentari con il Torino Pride, il Premio Giò Stajano e il premio del pubblico.

Il Premio Torino Pride ne sottolinea la forza simbolica: “Grazie a una voce antica e allo stesso tempo attuale; una voce che non è solo napoletana, ma universale. Grazie a un passaggio generazionale che avviene non solo attraverso il linguaggio dei diritti, ma anche nella forma simbolica del mito. E grazie ad uno sguardo politico, rivolto verso la difesa dei diritti sociali e civili. Per tutto questo abbiamo scelto di conferire il Premio Torino Pride a Ballata Femmenella”.

Il Premio Giò Stajano evidenzia invece la dimensione sociale e identitaria del racconto: “In una delle città più inclusive di Italia emerge uno spaccato di persone colorate, umane e sensibili, da sempre in lotta per affermare la propria identità di esseri liberi e combattivi. Affrontano un mondo in cui erano e purtroppo a volte ancora sono luce di notte e buio di giorno. I Femminelli incarnano la libera espressione di quello che fin dall’antichità rappresentano per il cuore di Napoli; oggi ancora più di ieri, sono uniti e decisi nel lottare per raggiungere nuovi traguardi e abbattere vecchie barriere, per quella inclusione che tutti gli dobbiamo.”