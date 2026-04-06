Il Lovers Film Festival nasce a Torino nel 1986, fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai con una visione che allora era quasi rivoluzionaria: dedicare uno spazio cinematografico alle storie lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali in un'Italia che di queste narrazioni non sapeva quasi nulla. Quarantuno anni dopo, il festival è diventato il più longevo evento cinematografico LGBTQI+ d'Europa e il terzo al mondo, un punto di riferimento imprescindibile non solo per la comunità ma per chiunque voglia capire le trasformazioni sociali e culturali del nostro tempo attraverso il linguaggio del cinema.

La longevità di questo festival non è semplicemente un dato anagrafico: è la testimonianza concreta di una necessità culturale che non si è mai esaurita, anzi si è fatta più urgente con il passare degli anni. In un'epoca in cui i diritti LGBTQI+ vengono rimessi in discussione in molte parti del mondo, comprese alcune democrazie occidentali che sembravano avere imboccato definitivamente la strada dell'inclusione, un festival come il Lovers assume un valore che va ben oltre la programmazione cinematografica. È un atto politico, un gesto di resistenza culturale, uno spazio di libertà che ogni anno si rinnova e si reinventa.

Dal 2020 la direzione artistica è affidata a Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice, personaggio televisivo, attrice, cantante e drammaturga, nonché figura storica dell'attivismo LGBTQI+ italiano. In sette anni alla guida del festival, Luxuria ha saputo renderlo più internazionale, più intersezionale, più capace di parlare alle nuove generazioni senza tradire la memoria storica di chi ha costruito questa manifestazione nei decenni precedenti. Al suo fianco, per questa 41esima edizione, lavorano il vicedirettore artistico Angelo Acerbi, responsabile della selezione, e i selezionatori Elisa Cuter e Alessandro Uccelli, con la collaborazione di Niccolò Gossi.