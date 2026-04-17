Michele Soavi, il regista che ha fatto ballare la morte in Dellamorte Dellamore e tremare le navate di La Chiesa, incontra Luca Musk, artista digitale che da anni abita la sua filmografia traducendola in immagini di potenza rara. Nello Studio Luca Musk Art, intervistato da Stefania Proietti per "Orizzonti Culturali", Soavi lo definisce senza esitazione: «artista onirico che con la sua penna magica crea visioni». Un pomeriggio che vale più di mille retrospettive

Quando il regista incontra il suo pittore

«Il cinema è sogno», diceva Ingmar Bergman. E i sogni, si sa, hanno bisogno di qualcuno che li sappia disegnare.

Il quattordici aprile scorso, nello Studio Luca Musk Art, Michele Soavi – l'uomo che ha portato la morte a ballare in Dellamorte Dellamore, che ha fatto tremare le navate di La Chiesa e sussurrare le ombre in La Setta – si è seduto di fronte a Stefania Proietti per un'intervista nella rubrica "Orizzonti Culturali". Al suo fianco, idealmente, i fantasmi luminosi di Dario Argento e Terry Gilliam: i maestri evocati, citati, riveriti come si fa con chi ti ha cambiato gli occhi.