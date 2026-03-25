L'artista visivo Luca Musk ha reinterpretato l'immaginario cinematografico di Pupi Avati in una serie di opere esposte alla International Production Design Week 2025, ricevendo il riconoscimento diretto del regista bolognese. Questa sera al Teatro Petruzzelli di Bari, in occasione del Bif&st, viene presentato il nuovo film avatiano Nel tepore del ballo.

Luca Musk, un artista nel cuore del cinema avatiano Prima che il nuovo film di Pupi Avati approdasse questa sera al Teatro Petruzzelli di Bari, un artista visivo aveva già iniziato a reinterpretare il mondo del regista bolognese su scala internazionale. Si chiama Luca Muscio, in arte Luca Musk, e negli ultimi anni ha costruito attorno all'universo cinematografico avatiano un progetto artistico e culturale di grande respiro, riconosciuto ben oltre i confini italiani. Il punto di partenza è stato un incontro: il 6 novembre 2024, Pupi Avati e Antonio Monda si sono recati personalmente nello studio di Luca Musk per visitare la mostra Bloody Movies, una serie di opere pittoriche dedicate al cinema horror in cui il linguaggio visivo rilegge i momenti più iconici del genere. Quella visita ha segnato l'inizio di un dialogo diretto tra il regista e l'artista, e ha dato impulso a tutto ciò che sarebbe venuto dopo.

La consacrazione internazionale: la International Production Design Week 2025 Il 17 ottobre 2025, nell'ambito della International Production Design Week — uno degli appuntamenti globali più autorevoli dedicati allo studio delle scenografie e della costruzione visiva del cinema — lo Studio Luca Musk Art ha presentato una mostra digitale interamente dedicata all'immaginario di Pupi Avati. Le opere, realizzate con tecniche di acquerello e china, reinterpretano i fotogrammi più iconici di film come La casa dalle finestre che ridono, Zeder, L'arcano incantatore e L'orto americano, trasformandoli in composizioni pittoriche autonome. Insieme alle opere visive, il progetto ha prodotto un corpus audiovisivo di grande valore documentale: una serie di interviste sul linguaggio cinematografico di Avati con la partecipazione dello stesso regista, di Antonio Monda, del direttore della fotografia Cesare Bastelli, dello scenografo Biagio Fersini, di Carlo Poggioli — presidente dell'Associazione Scenografi e Costumisti Italiani — e del consulente cinematografico Giovanni Gifuni. L'inclusione nella Design Week ha sancito il riconoscimento dell'immaginario avatiano come patrimonio iconografico internazionale, capace di dialogare con il mondo del design cinematografico e delle arti visive a livello globale. Approfondimento Luca Musk celebra Pupi Avati con una mostra online su YouTube

Stasera al Petruzzelli: Nel tepore del ballo In questo contesto di rinnovata attenzione critica e artistica si inserisce la presentazione al Bif&st 2026 del nuovo film di Pupi Avati. Nel tepore del ballo racconta la storia di Gianni Riccio, celebre conduttore televisivo travolto da uno scandalo finanziario all'apice della carriera. Tra Roma e Jesolo, il film affronta la caduta pubblica e il confronto privato con un passato segnato dalla perdita precoce dei genitori e da un primo grande amore sacrificato alla carriera. "Il racconto è incentrato sul rinnamoramento" — spiega Avati — "su quel misterioso sentimento che nel tramonto della propria esistenza compenetra di sé ogni individuo." Il cast è di grande richiamo: Massimo Ghini protagonista, affiancato da Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Sebastiano Somma e Raoul Bova, con la presenza nei panni di loro stessi di Bruno Vespa, Jerry Calà e Pascal Vicedomini. Il film è distribuito da 01 Distribution e sarà in sala dal 30 aprile. Approfondimento Nel tepore del ballo, il trailer del film di Pupi Avati con Ghini