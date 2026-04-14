Jumanji 3, svelato il titolo ufficiale

Al CinemaCon di Las Vegas, Sony Pictures ha svelato il titolo ufficiale del terzo Jumanji con Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black: si chiamerà Jumanji: Open World e arriverà nelle sale il giorno di Natale 2026

Il concetto di Open World è dunque da prendere alla lettera: il gioco ha invaso il mondo reale, e stavolta i tre attori protagonisti interpretano versioni diverse dei loro personaggi rispetto ai film precedenti. Nella sequenza più divertente del trailer, l'avatar del dottor Bravestone interpretato da Johnson parla con un accento spagnolo inspiegabile, scatenando una lite con Kevin Hart. I ragazzi si trovano così costretti a rientrare nel mondo di Jumanji per salvare entrambe le realtà.

Dopo anni di attesa - sette dal precedente The Next Level, quasi dieci da Welcome to the Jungle - il franchise torna con una premessa completamente nuova. Il trailer, mostrato esclusivamente agli spettatori in sala, si apre con un tecnico informatico (Lamorne Morris) che entra in casa di Janice (Marin Hinkle), la madre del protagonista Spencer (Alex Wolff), e trova una vecchia console da gioco. Da lì la realtà comincia a deformarsi: stormi di struzzi corrono per le strade, nuvole soprannaturali si addensano sopra le case e gli avatar del videogioco compaiono nel mondo reale in "modalità demo" .

Sony Pictures ha presentato al CinemaCon il primo trailer di Jumanji: Open World , il terzo capitolo della saga con Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black, chiudendo la serata con l'annuncio a sorpresa del titolo ufficiale.

Al CinemaCon di Las Vegas, Sony Pictures ha svelato il titolo ufficiale del terzo Jumanji con Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black: si chiamerà Jumanji: Open World e arriverà nelle sale il giorno di Natale 2026. Il primo trailer, mostrato solo in sala, rivela una svolta radicale nella saga: questa volta il gioco invade il mondo reale . E c'è un omaggio commovente a Robin Williams .

L'ultimo livello (l'addio a Robin Williams)

Johnson ha lasciato intendere che questo sarà il capitolo finale del franchise, almeno nella sua versione attuale con il cast principale. Un'uscita di scena che porta con sé un gesto di rispetto verso le origini: ogni scena del film conterrà un Easter egg dedicato al film originale del 1995, tra cui metà dei dadi originali usati nel classico con Robin Williams. Sul palco del CinemaCon, rivolgendosi verso il cielo, Johnson ha detto che questo film è per lui. Williams, che interpretò il protagonista del Jumanji originale nel 1995, è scomparso nel 2014.

Nel cast ritornano Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner e Danny DeVito, a cui si aggiungono Lamorne Morris, Marin Hinkle, Rhys Darby e Bebe Neuwirth.

Il film uscirà il giorno di Natale 2026, dopo che la data era stata spostata dall'11 dicembre, una settimana più tardi rispetto all'uscita di Avengers: Doomsday e Dune: Parte Tre, evitando così un incrocio diretto con i due colossal più attesi dell'anno.

I due film precedenti hanno incassato oltre 960 milioni e 801 milioni di dollari in tutto il mondo: l'asticella per Open World è dunque molto alta.