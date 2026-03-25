Jumanji 3, il film uscirà a Natale 2026

Il terzo capitolo della saga con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan arriva nelle sale il 25 dicembre 2026. Sony ha spostato la data di uscita originaria per evitare la concorrenza diretta con Dune 3 e Avengers: Doomsday

Il cast è uno dei punti di forza del progetto. Oltre al quartetto principale, torneranno anche Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Rhys Darby, Bebe Neuwirth e Lamorne Morris. Tra le new entry, Brittany O'Grady e Burn Gorman.

La regia è affidata ancora una volta a Jake Kasdan , che ha diretto entrambi i capitoli precedenti della saga, e che torna anche come co-sceneggiatore insieme a Jeff Pinkner e Scott Rosenberg.

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan sono pronti a riprendersi il grande schermo con Jumanji 3, sequel diretto di Jumanji: The Next Level del 2019, che aveva incassato oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo.

Una scelta strategica

La data d'uscita ha già subito una modifica rilevante. Sony ha spostato il debutto in sala dal 11 dicembre al 25 dicembre 2026, per posizionare il film dopo il lancio di Dune 3 e Avengers: Doomsday, previsti entrambi per il 18 dicembre (un appuntamento che il pubblico americano ha già ribattezzato "Dunesday").

La mossa è tutt'altro che casuale: il periodo natalizio è da sempre terreno fertile per il franchise. Sia Benvenuti nella giungla nel 2017 che The Next Level nel 2019 sono usciti durante le feste, contribuendo a costruire un totale complessivo di oltre 2 miliardi di dollari al botteghino globale.

Il film sarà distribuito da Columbia Pictures e sarà disponibile anche in IMAX e nei principali formati premium.

Dwayne Johnson ha già anticipato che si tratterà dell'ultimo capitolo della saga. Nessun trailer è ancora stato rilasciato, poiché le riprese sono ancora in corso. Considerando i tempi del precedente episodio, i primi materiali promozionali potrebbero arrivare nella prima parte dell'estate 2026.