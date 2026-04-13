Vita Privata, il film con Jodie Foster da stasera su Sky e NOW

L'attrice premio Oscar è la protagonista della pellicola di Rebecca Zlotowski in onda stasera, lunedì 13 aprile, alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Il thriller psicologico sarà disponibile in streaming su NOW, on demand e, grazie a Sky Extra, anche in anteprima on demand con Primissime per i clienti Sky da oltre tre anni

Presentato Fuori Concorso al 78º Festival di Cannes e alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, Vita Privata è un giallo psicologico elegante e attraversato da una sottile vena ironica, che combina mistero e commedia per raccontare una storia in cui i confini tra verità, percezione e identità si fanno sempre più sfumati.

Un thriller psicologico tra mistero e identità Protagonista è Lilian Steiner, psicanalista americana trapiantata in Francia, che dopo la morte di una sua paziente decide di indagare, convinta che non si tratti di un suicidio. Quella che inizia come un’indagine personale si trasforma progressivamente in un percorso più complesso e ambiguo, che mette in discussione certezze professionali e fragilità intime. Accanto a Jodie Foster — qui alle prese con un ruolo sfaccettato e lontano dai suoi registri più consueti — il film può contare su un cast di grande rilievo: Daniel Auteuil, Virginie Efira e Mathieu Amalric contribuiscono a dare profondità a una narrazione che alterna tensione e momenti più sottilmente ironici, mantenendo costantemente in equilibrio il tono tra dramma psicologico e indagine. Approfondimento Vita privata, Jodie Foster tra ipnosi, e misteri. La recensione

La trama del film Lilian Steiner è una psicanalista americana che vive e lavora in Francia, stimata e razionale, abituata a muoversi entro i confini della propria disciplina. Il suo equilibrio professionale viene scosso quando apprende della morte di una sua paziente, archiviata come suicidio. Un evento che Lilian fatica ad accettare e che apre una frattura tra ciò che le viene raccontato e ciò che percepisce come irrisolto. Spinta da un’inquietudine crescente, la donna decide di indagare personalmente, trasformando il lutto professionale in una ricerca ostinata della verità. Quello che inizia come un tentativo di chiarire un singolo episodio diventa progressivamente un percorso ambiguo, in cui i confini tra ruolo terapeutico e coinvolgimento personale iniziano a sfumare. Nel suo cammino, Lilian si confronta non solo con indizi e relazioni opache, ma anche con le proprie fragilità, mettendo in discussione certezze costruite nel tempo.