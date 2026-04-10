Tratto dall'omonimo libro dell'attrice napoletana - già portato in scena come monologo teatrale nel 2010 - il film racconta con delicatezza e profondità il legame tra una figlia e la propria madre malata di Alzheimer, sullo sfondo di una Napoli luminosa e al tempo stesso malinconica

Uscito nelle sale cinematografiche italiane il 9 maggio 2024, La casa di Ninetta è il primo lungometraggio diretto da Lina Sastri.

Tratto dall'omonimo libro dell'attrice napoletana - già portato in scena come monologo teatrale nel 2010 - il film racconta con delicatezza e profondità il legame tra una figlia e la propria madre malata di Alzheimer, sullo sfondo di una Napoli luminosa e malinconica.

Una storia di donne, memoria e amore

Lucia è un'attrice affermata che torna periodicamente a Napoli per far visita all'anziana madre, Ninetta, ormai consumata dall'Alzheimer e accudita da tre badanti. È proprio in quella casa del quartiere partenopeo, tra oggetti carichi di ricordi e muri che sembrano contenere il passato, che prende forma il cuore del film: un viaggio nella memoria scandito da flashback che riportano Lucia - e lo spettatore - agli anni dell'infanzia.

Il racconto si muove con fluidità tra due piani temporali. Nel presente, Ninetta è una donna anziana che ha perso il filo del tempo ma non la propria aura: Angela Pagano la interpreta con una presenza scenica capace di restituire dignità e umanità a chi lotta ogni giorno con la perdita di sé. Nel passato, è Maria Pia Calzone, restituendo il ritratto di una donna forte, imprevedibile e piena di vita, innamorata di Alfonso - figura paterna affascinante ma tormentata, interpretata da Massimo De Matteo - che ha trascorso anni in Brasile inseguendo sogni mai del tutto realizzati.

Lina Sastri recita il ruolo di Lucia, alter ego autobiografico attraverso cui filtra tutta la narrazione. La voce della figlia guida lo spettatore tra ombre e luci di una storia familiare complessa, senza mai cedere al sentimentalismo facile né alla retorica del dolore. L'Alzheimer non viene mostrato come tragedia assoluta, ma come una delle tante stazioni di un'esistenza ricca, vissuta intensamente.