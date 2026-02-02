Scialpi: Ho rinunciato alla musica per stare vicino a mia madre, ho sofferto tantoSpettacolo
Ospite di Domenica In, il cantante ha intonato la sua hit del 1990 "Cigarettes and Coffee". Poi, parlando delle cure prestate alla mamma malata di Alzheimer, si è commosso
Domenica 1 febbraio, Giovanni Scialpi è stato ospite di Domenica In. E, dinnanzi a Mara Venier, si è commosso. Per la carriera d'un tempo, e per la mamma malata d'Alzheimer di cui si è preso cura da solo.
Il rapporto con la mamma
A Domenica In, Giovanni Scialpi ha raccontato del periodo trascorso ad accudire la mamma. "Mi sono preso cura di lei per nove anni. Io sono figlio unico, ho rinunciato al lavoro e vivevo solo con la pensione dei miei genitori. Ho fatto quello che lei ha fatto con me per tutta la sua vita, prendermene cura", ha detto il cantante, da tempo lontano dalle scene. Mentre il papà è morto nel 2004 mentre lui si trovava a Music Farm, la mamma è stata a lungo malata d'Alzheimer. "Un giorno l'ho trovata nuda e in una situazione disagiata che urlava. L'ho vestita e l'ho portata a fare un giro. Siamo tornati a casa e lì l'ho vista per l'ultima volta, si è girata verso di me e mi ha detto 'Giovanni, perdonami' e poi non l'ho più vista". Per lui, la mamma è morta quel giorno. Anche se, fisicamente, ha vissuto altri tre anni. Momenti dolorosi, che Scialpi ha ricordato commosso. Come ha ricordato commosso la sua infanzia di bambino solo, la sua carriera. E la sua voglia, ora, di risalire la china.
La carriera
Giovanni Scialpi, noto semplicemente come Scialpi, è stato uno dei volti più iconici del pop italiano degli anni Ottanta. Nato a Parma nel 1962, debutta giovanissimo nel mondo della musica grazie all’incontro con la produttrice Mara Maionchi, che intuisce subito il suo potenziale e lo lancia nel panorama discografico nazionale. Il grande successo arriva nel 1983 con Rocking Rolling, brano che conquista il pubblico giovane grazie a un sound moderno e a un’immagine fortemente ispirata alle pop star internazionali dell’epoca. L’anno successivo vince il Festivalbar con Cigarettes and Coffee, canzone che diventa un vero tormentone estivo e lo consacra definitivamente come idolo delle teenager. Il suo stile, fatto di look eccentrici, trucco marcato e un’attitudine androgina, rompe gli schemi della musica pop italiana del tempo.
Nel corso degli anni Ottanta Scialpi pubblica diversi album di successo e partecipa più volte al Festival di Sanremo. Parallelamente alla carriera musicale, diventa un personaggio televisivo molto presente, ospite fisso di programmi e varietà.
Con l’arrivo degli anni Novanta, la sua presenza sulle scene musicali si riduce, ma lui non smette mai di sperimentare: si avvicina alla musica elettronica, alla dance e continua a esibirsi dal vivo. Negli anni Duemila torna spesso sotto i riflettori per le sue apparizioni televisive e per il racconto pubblico della sua vita personale, diventando una figura simbolo di libertà e autenticità.