Domenica 1 febbraio, Giovanni Scialpi è stato ospite di Domenica In. E, dinnanzi a Mara Venier, si è commosso. Per la carriera d'un tempo, e per la mamma malata d'Alzheimer di cui si è preso cura da solo.

Il rapporto con la mamma

A Domenica In, Giovanni Scialpi ha raccontato del periodo trascorso ad accudire la mamma. "Mi sono preso cura di lei per nove anni. Io sono figlio unico, ho rinunciato al lavoro e vivevo solo con la pensione dei miei genitori. Ho fatto quello che lei ha fatto con me per tutta la sua vita, prendermene cura", ha detto il cantante, da tempo lontano dalle scene. Mentre il papà è morto nel 2004 mentre lui si trovava a Music Farm, la mamma è stata a lungo malata d'Alzheimer. "Un giorno l'ho trovata nuda e in una situazione disagiata che urlava. L'ho vestita e l'ho portata a fare un giro. Siamo tornati a casa e lì l'ho vista per l'ultima volta, si è girata verso di me e mi ha detto 'Giovanni, perdonami' e poi non l'ho più vista". Per lui, la mamma è morta quel giorno. Anche se, fisicamente, ha vissuto altri tre anni. Momenti dolorosi, che Scialpi ha ricordato commosso. Come ha ricordato commosso la sua infanzia di bambino solo, la sua carriera. E la sua voglia, ora, di risalire la china.