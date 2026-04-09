A cena con il dittatore, la recensione della commedia satirica

Se A cena con il dittatore fosse un cocktail sarebbe una sangria. Non quella annacquata dei buffet di nozze, non quella industrial-turistica servita in brocche di plastica sulle Ramblas. Una sangria vera, oscura e necessaria, che ho battezzato mentalmente La Sangre del Caudillo. Gli ingredienti sono semplici e tutti reali, come i fatti che il film racconta. Si parte da un Rioja Reserva corposo — un Tempranillo con almeno cinque anni di barrique, che porta con sé il legno, il tempo, la terra rossa di Castiglia — come base: il vino qui è la Spagna stessa, quella profonda, rurale, contadina, che la Guerra Civile ha lacerato. Si aggiunge brandy de Jerez, perché ogni dittatura ha bisogno di qualcosa che bruci, che alzi il tiro, che faccia sembrare tutto più grande di quello che è. Succo d’arancia sanguinella — non di quella bionda, quella rossa, per ovvie ragioni cromatiche e simboliche — come la commedia: acida, vitaminica, capace di ammorbidire il tannino della storia senza tradirlo. Una stecca di cannella e due chiodi di garofano: le spezie del potere, quelle che profumano l’aria mentre in cantina succedono cose che nessuno vuole sapere. E infine, al posto dello zucchero, un cucchiaio di miele di corbezzolo — il miele più amaro che esista, quello che i sardi chiamano “miele maledetto” — perché questa storia non si addolcisce davvero mai, neanche quando ride. La Sangre del Caudillo si prepara la sera prima, si lascia riposare tutta la notte in frigorifero — come i prigionieri in cella, come la memoria che aspetta il momento giusto — e si serve il giorno dopo, fredda, con abbondante ghiaccio e una fetta d’arancia sul bordo del bicchiere. Rossa come un manifesto repubblicano. Profumata come una cucina in cui si sta tramando qualcosa di più di un semplice menù.