Super Mario Galaxy primo al box office, italiani in top tem

Un risultato che non sorprende del tutto, ma che colpisce per intensità: l’animazione spettacolare, la componente nostalgica e un pubblico trasversale – dai più piccoli agli adulti cresciuti con i videogiochi – continuano a rendere il franchise una macchina perfetta da botteghino.

Super Mario Galaxy non si limita a debuttare: conquista il box office italiano con oltre 5 milioni di euro in cinque giorni, imponendosi come il titolo evento di questa prima parte di primavera. Il sequel diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic riporta sul grande schermo l’iconico personaggio Nintendo, confermando la forza di un immaginario capace di attraversare generazioni.

Zendaya e Robert Pattinson spingono The Drama

Alle spalle del fenomeno Super Mario Galaxy debutta in seconda posizione The Drama - un segreto è per sempre, dark comedy firmata da Kristoffer Borgli. Il film porta a casa 1.253.272 euro nel primo weekend, trainato dalla coppia Zendaya–Robert Pattinson, capace di attirare sia il pubblico più giovane sia quello cinefilo.

Scivola invece al terzo posto L'ultima missione: Project Hail Mary, con Ryan Gosling protagonista, che aggiunge 587.907 euro e raggiunge un totale di oltre 3,6 milioni. Un andamento costante che conferma la solidità del titolo nel corso delle settimane.