Super Mario Galaxy primo al box office, italiani in top tem

Super Mario Galaxy domina il box office italiano
Super Mario Galaxy non si limita a debuttare: conquista il box office italiano con oltre 5 milioni di euro in cinque giorni, imponendosi come il titolo evento di questa prima parte di primavera. Il sequel diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic riporta sul grande schermo l’iconico personaggio Nintendo, confermando la forza di un immaginario capace di attraversare generazioni.
Un risultato che non sorprende del tutto, ma che colpisce per intensità: l’animazione spettacolare, la componente nostalgica e un pubblico trasversale – dai più piccoli agli adulti cresciuti con i videogiochi – continuano a rendere il franchise una macchina perfetta da botteghino.
Zendaya e Robert Pattinson spingono The Drama
Alle spalle del fenomeno Super Mario Galaxy debutta in seconda posizione The Drama - un segreto è per sempre, dark comedy firmata da Kristoffer Borgli. Il film porta a casa 1.253.272 euro nel primo weekend, trainato dalla coppia Zendaya–Robert Pattinson, capace di attirare sia il pubblico più giovane sia quello cinefilo.
Scivola invece al terzo posto L'ultima missione: Project Hail Mary, con Ryan Gosling protagonista, che aggiunge 587.907 euro e raggiunge un totale di oltre 3,6 milioni. Un andamento costante che conferma la solidità del titolo nel corso delle settimane.
Il cinema italiano conquista spazio nella top ten
È soprattutto la presenza italiana a segnare questa settimana di incassi. Ben cinque titoli si collocano nella parte alta della classifica, segno di una vitalità produttiva che il pubblico sembra premiare, soprattutto quando intercetta generi popolari e riconoscibili.
Al quarto posto si piazza Che dio perdona a tutti di Pif con 462.286 euro, seguito da Cena di classe di Francesco Mandelli, quinto con 431.660 euro. Più indietro, ma comunque rilevanti, Mi batte il corazon di Francesco Prisco (87.975 euro), Un bel giorno di Fabio De Luigi con Virginia Raffaele (57.594 euro) e Il bene comune di Rocco Papaleo (55.010 euro).
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Le altre uscite e l’andamento generale del mercato
Tra le nuove uscite si segnalano Lo straniero, sesto con 116.012 euro, e È l'ultima battuta?, settimo con 110.519 euro. Più marcata la discesa di JS Jumpers - Un salto tra gli animali, che scende al nono posto ma sfiora i 5 milioni complessivi, confermandosi uno dei successi più solidi della stagione.
Il dato più incoraggiante arriva però dal quadro generale: il box office totale registra 8.838.113 euro, in crescita rispetto ai 7.797.586 dello stesso periodo del 2025. Un segnale chiaro che il pubblico sta tornando con maggiore continuità nelle sale, premiando un’offerta capace di mescolare grandi franchise, cinema internazionale e produzioni italiane.