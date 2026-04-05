Il fuoco che ti porti dentro: finite le riprese del film

Si sono concluse a Napoli le riprese de Il fuoco che ti porti dentro, il nuovo film di Edoardo De Angelis tratto dal romanzo di Antonio Franchini. Protagonisti Vanessa Scalera e Lino Musella, affiancati da Elena Radonicich, Ivana Lotito e Tommaso Ragno. Un racconto familiare teso e viscerale, ambientato tra Milano e Napoli, che esplora il legame tra madre e figlio tra memoria, conflitto e sentimenti che bruciano senza mai spegnersi

Un fuoco che continua a bruciare Ci sono legami che non si sciolgono mai davvero. Restano sotto la pelle, come brace nascosta. È da questa materia incandescente che nasce Il fuoco che ti porti dentro, il nuovo film di Edoardo De Angelis, le cui riprese si sono appena concluse a Napoli dopo cinque settimane di lavorazione. Tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini, il film si muove dentro le pieghe più intime e contraddittorie della famiglia, dove amore e conflitto convivono senza mai trovare un equilibrio definitivo.

Vanessa Scalera e Lino Musella protagonisti A guidare il racconto sono Vanessa Scalera e Lino Musella, affiancati da un cast che include Elena Radonicich, Ivana Lotito e Tommaso Ragno. De Angelis costruisce attorno ai suoi personaggi un universo emotivo instabile, in cui le relazioni funzionano come un fuoco: troppo lontani si gela, troppo vicini si rischia di bruciarsi. Un’immagine semplice, quasi domestica, che diventa però chiave narrativa e simbolica dell’intero film. Una Vigilia che diventa resa dei conti Al centro della storia c’è Antonio, che ha lasciato Napoli per costruirsi una vita a Milano, lontano da una madre ingombrante e imprevedibile. Ma quando Angela arriva per Natale e sembra non voler più andare via, la cena della Vigilia si trasforma in un campo di battaglia emotivo. Tra ironia e tensione, la serata fa riemergere vecchie ferite, incomprensioni mai risolte e un amore viscerale, difficile da contenere. È una resa dei conti che ha il sapore delle cose dette troppo tardi — o mai dette davvero. Approfondimento Storia della mia famiglia con Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera