Arriva in prima TV su Sky Cinema Uno Father Mother Sister Brother, il nuovo film di Jim Jarmusch premiato con il Leone d’Oro a Venezia 2025. Un racconto corale in tre atti tra Stati Uniti, Dublino e Parigi, che esplora i legami familiari tra silenzi e distanze emotive. Nel cast Adam Driver, Cate Blanchett, Tom Waits e Charlotte Rampling. Appuntamento sabato 4 aprile alle 21:15 anche in streaming su NOW e disponibile on demand in 4K
Arriva su Sky Cinema in prima TV Father Mother Sister Brother, il nuovo film scritto e diretto da Jim Jarmusch, vincitore del Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025. Il film esordirà sabato 4 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.
Il cast
Con un cast internazionale di primo piano tra cui spiccano Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling e Cate Blanchett, Jarmusch firma un’opera che conferma il suo sguardo autoriale, unico e riconoscibile, capace di osservare con ironia e delicatezza le fragilità dei rapporti umani. Strutturato come un trittico, il film intreccia tre storie autonome ma profondamente connesse, ambientate in luoghi e contesti diversi, che mettono al centro relazioni familiari complesse: figli e genitori distanti, fratelli che faticano a ritrovarsi, individui incapaci di comunicare davvero.
Tra commedia e malinconia, Father Mother Sister Brother,costruisce una serie di ritratti intimi e sospesi, osservati senza giudizio, in cui silenzi, dettagli quotidiani e momenti apparentemente minimi diventano rivelatori. Il risultato è un racconto corale elegante e profondamente umano, che riflette sul bisogno universale di connessione e sulla difficoltà di colmare le distanze emotive.
Approfondimento
Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch e le ferite della famiglia
La trama
Father Mother Sister Brother, è un lungometraggio, attentamente costruito in forma di trittico. Tre storie che raccontano le relazioni tra figli adulti, i loro genitori piuttosto distanti e tra fratelli. Ognuna delle tre parti è ambientata nel presente e ciascuna in un paese diverso.
FATHER è ambientato nel Nord-Est degli Stati Uniti, MOTHER a Dublino, e SISTER BROTHER a Parigi. Una serie di ritratti intimi, osservati senza giudizio, in cui la commedia è attraversata da sottili momenti di malinconia.