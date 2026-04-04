Arriva in prima TV su Sky Cinema Uno Father Mother Sister Brother, il nuovo film di Jim Jarmusch premiato con il Leone d’Oro a Venezia 2025. Un racconto corale in tre atti tra Stati Uniti, Dublino e Parigi, che esplora i legami familiari tra silenzi e distanze emotive. Nel cast Adam Driver, Cate Blanchett, Tom Waits e Charlotte Rampling. Appuntamento sabato 4 aprile alle 21:15 anche in streaming su NOW e disponibile on demand in 4K

Arriva su Sky Cinema in prima TV Father Mother Sister Brother, il nuovo film scritto e diretto da Jim Jarmusch , vincitore del Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025 . Il film esordirà sabato 4 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Il cast

Con un cast internazionale di primo piano tra cui spiccano Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling e Cate Blanchett, Jarmusch firma un’opera che conferma il suo sguardo autoriale, unico e riconoscibile, capace di osservare con ironia e delicatezza le fragilità dei rapporti umani. Strutturato come un trittico, il film intreccia tre storie autonome ma profondamente connesse, ambientate in luoghi e contesti diversi, che mettono al centro relazioni familiari complesse: figli e genitori distanti, fratelli che faticano a ritrovarsi, individui incapaci di comunicare davvero.

Tra commedia e malinconia, Father Mother Sister Brother,costruisce una serie di ritratti intimi e sospesi, osservati senza giudizio, in cui silenzi, dettagli quotidiani e momenti apparentemente minimi diventano rivelatori. Il risultato è un racconto corale elegante e profondamente umano, che riflette sul bisogno universale di connessione e sulla difficoltà di colmare le distanze emotive.