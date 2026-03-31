Harry Potter e la pietra filosofale compie 25 anni e torna al cinema

Il primo titolo della saga col maghetto avrà un posto speciale nelle celebrazioni dell'anniversario che si svolgeranno per tutto il 2026 con eventi ed iniziative a tema in diverse città del mondo

Harry Potter è un vero e proprio fenomeno culturale globale con milioni di fan il cui numero aumenta di anno in anno, sia sul fronte letterario che su quello cinematografico.

Nel 2026 ci sarà un gran parlare di Harry Potter e non solo per l'uscita a fine anno della serie televisiva targata HBO: l'intero anno è speciale.

Quest'anno si festeggiano venticinque anni dal debutto al cinema di Harry Potter e la pietra filosofale e il film di Chris Columbus del 2001 che ha inaugurato l'iconica saga di lungometraggi sul grande schermo sarà celebrato in molti modi, incluse delle proiezioni speciali per l'anniversario.

Warner Bros. riproporrà il titolo e gli altri film della saga in sala, le date sono da comunicare e potrebbero variare di paese in paese.

Inutile dire che sono già incantiere numerose altre iniziative che includono mostre e rilascio di gadget a tema che saranno richiestisime dai fan del maghetto e dai collezionisti.

Un anno di iniziative ed eventi a tema Harry Potter e la pietra filosofale debuttava in Italia al cinema il 6 dicembre del 2001 mentre già a novembre era arrivato in altri paesi del mondo.

Quest'anno, nei mesi che verranno, saranno molte le iniziative volte a celebrare le avventure nate dalla penna di J.K.Rowling che sono diventate otto pellicole al cinema, una saga che ha appassionato milioni di spettatori nel mondo, una parte dei quali è cresciuta insieme ai protagonisti.

Dal successo dei libri a quello delle pellicole realizzate per il grande schermo, un fenomeno che a distanza di venticinque anni torna a rivivere con una nuova veste (episodica) in tv con la prima stagione dello show HBO che adatta la storia raccontata proprio nel primo film.

Mentre occorrerà aspettare Natale per il debutto della serie in streaming (su HBO Max), la festa per il quarto di secolo di Harry Potter inizierà mesi prima.

Da marzo a maggio apre la stagione della Burrobirra, mentre il 31 luglio i fan festeggeranno il compleanno di Harry Potter.

Prima degli appuntamenti del Back to Hogwarts, tra agosto e settembre, ci sarà l'apertura ai Warner Bros. Studios di Londra di una mostra speciale incentrata sui retroscena e il making of del film del 2001.

Altri eventi speciali sono in programma per i parchi a tema Harry Potter di Orlando, Hollywood, Osaka e Pechino.

Nel 2026 aprirà anche il primo hotel interamente a tema con la saga di Harry Potter, in Baviera, a Günzburg, all'interno del resort Legoland Deutschland Resort, futura meta di pellegrinaggio dei fan.

Per chi non avrà modi di vivere un'esperienza immersiva, l'anniversario prosegue anche negli store con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products che ha collaborato con vari brand per realizzare nuove serie di prodotti ispirati all'universo di Harry Potter, prodotti da regalare, regalarsi e collezionare. Leggi anche Harry Potter, la reunion del cast e il ritorno al cinema per i 20 anni