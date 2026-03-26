Harry Potter e la Pietra Filosofale, il trailer della serie tv HBO

La prima stagione, intitolata Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscirà nel periodo di Natale del 2026. Nel video, il protagonista lascia il ripostiglio nel sottoscala dei Dursley e, dopo aver attraversato il Binario 9 ¾, scopre la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e il Quidditch insieme agli amici Ron Weasley e Hermione Granger

È uscito il trailer della prima stagione della serie tv HBO Harry Potter, intitolata Harry Potter e la Pietra Filosofale, che uscirà nel periodo di Natale del 2026. Il video mostra Harry Potter (Dominic McLaughlin) nel ripostiglio sotto le scale a casa dei Dursley (Amos Kitson). Il cugino Dudley si comporta con lui come un bullo, mentre la zia Petunia (Bel Powley) gli ripete che non è speciale. La lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, però, cambia tutto nella vita del ragazzo. Il guardiacaccia Rubeus Hagrid (Nick Frost), infatti, gli illustra le caratteristiche del Mondo Magico e gli parla per la prima volta dei suoi genitori scomparsi. Poco dopo, con le valigie ammucchiate su un carrello, il giovane mago attraversa il portale del Binario 9 ¾ e sale treno Hogwarts Express. Dal vetro, Harry scorge Ron Weasley (Alastair Stout) che, prima raggiungerlo, saluta e abbraccia la madre, Molly Weasley (Katherine Parkinson). “Sei davvero Harry Potter?”, gli chiede poi incuriosito quando entrambi si ritrovano nello stesso scompartimento. Con loro c’è anche la saggia Hermione Granger (Arabella Stanton), con la quale i due esplorano Hogwarts tra brevi apparizioni del preside Albus Silente (John Lithgow), dell’insegnante di Pozioni Severus Piton (Paapa Essiedu), della professoressa di Trasfigurazione Minerva McGrannitt (Janet McTeer), del Serpeverde Draco Malfoy (Lox Pratt), del venditore di bacchette Garrick Olivander (Anton Lesser), del Cappello Parlante e di molti altri. Insieme, il trio stringerà amicizia e affronterà le sfide di Hogwarts, anche in difesa dalla minaccia di Lord Voldemort. Il cast include anche Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Gazza, Luke Thallon nel ruolo del Professor Quirinius Raptor e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

La serie tv Harry Potter è una fedele trasposizione della saga di romanzi di J.K. Rowling. Ognuna delle sette stagioni ripercorrerà un libro. Prima del lancio del trailer, HBO aveva pubblicato la prima immagine della prima stagione Harry Potter e la Pietra Filosofale, che aveva mostrato il protagonista con il mantello di Grifondoro diretto verso il campo di Quidditch. Girata presso i Warner Bros. Studios Leavesden nel Regno Unito, la serie tv è guidata dalla showrunner Francesca Gardiner, con regista di diversi episodi Mark Mylod (già dietro la macchina da presa della serie tv Succession). I produttori esecutivi sono J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman.

Nel novembre 2025, in un’intervista rilasciata a Good Morning America, Daniel Radcliffe, l’attore che aveva interpretato Harry Potter nella saga di otto film di Warner Bros. dal 2001 al 2011, aveva rivelato di aver scritto al suo successore prima dell’inizio delle riprese. “Non voglio essere uno spettro nella vita di questi bambini, ma volevo solo scrivergli per dirgli: “Spero che tu ti diverta tantissimo, e anche meglio di me – io mi sono divertito tantissimo, ma spero che tu ti diverta ancora di più".