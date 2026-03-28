Morto James Tolkan, l'attore di Ritorno al futuro aveva 84 anni

È morto giovedì 26 marzo, all'età di 84 anni, l'attore statunitense James Tolkan, noto per i ruoli in Top Gun e nella saga di Ritorno al Futuro . La notizia della scomparsa, avvenuta a Saranac Lake, nello Stato di New York, è stata annunciata da un portavoce della famiglia, dallo sceneggiatore e produttore Bob Gale e sul sito web del franchise, si legge sui media Usa di settore.

Nato il 20 giugno 1931 a Calumet, nel Michigan, Tolkan frequentò il Coe College e l'Università dell'Iowa dopo essersi arruolato nella Marina degli Stati Uniti. In seguito si trasferì a New York, dove studiò all'Actors Studio con Stella Adler e Lee Strasberg. La sua carriera ha abbracciato oltre cinquant'anni. Il suo primo ruolo televisivo risale alla serie del 1960 Naked City e l'ultimo al film del 2015 Bone Tomahawk. Ma l'attore è conosciuto soprattutto per il suo lavoro nella trilogia di Ritorno al futuro, in cui ha interpretato il preside Strickland nel film originale del 1985 e nel sequel del 1989. Nel 1990 è tornato a vestire i panni del nonno del suo personaggio nel terzo film. Tolkan è apparso anche in Top Gun: nel film d'azione del 1986, diretto da Tony Scott, interpretava il comandante Tom Jardian, soprannominato Stinger, al fianco di star come Tom Cruise, Val Kilmer, Meg Ryan e molti altri. Ha recitato anche in film come Serpico, accanto ad Al Pacino, Il principe della città e Sono affari di famiglia, diretti da Sidney Lumet. E ancora in WarGames - Giochi di guerra, Amityville Horror e Dick Tracy. Lascia moglie, Parmelee, che aveva conosciuto sul set di Pinkville, uno spettacolo teatrale off-Broadway, nel 1971.