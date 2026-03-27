Wonder Woman 1984, il cast del film con Gal Gadot. FOTO

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Kristen Wiig è Cheetah, new entry del mondo Wonder Woman. Geologa e cripto-zoologa timida e insicura, Barbara lavora con Diana allo Smithsonian e ne ammira quasi ossessivamente la sicurezza e il fascino. Dopo aver toccato la Dreamstone ottiene poteri sovrumani e si trasforma progressivamente in Cheetah, un essere ferino e spietato, diventando la principale antagonista del film.