Wonder Woman 1984, il cast del film con Gal Gadot. FOTO

Wonder Woman 1984, il cast del film con Gal Gadot stasera in tv. FOTO
Va in onda su Italia 1, venerdì 27 marzo, il film del 2020 diretto da Patty Jenkins. Basato sul personaggio omonimo di DC Comics, ha un supercast capitanato da Gal Gadot
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