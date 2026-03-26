Ti uccideranno, trama e cast dell'horror con Zazie Beetz al cinema

Il film Ti uccideranno vanta un cast di rilievo composto da Zazie Beetz, Myha'la Herrold, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette. Zazie Beetz interpreta Asia Reaves, protagonista in cerca di riscatto, mentre Myha'la Herrold è Maria Reaves, sorella di Asia e una delle domestiche che lavorano al Virgil. Paterson Joseph interpreta Ray Woodhouse, marito di Lilith, mentre Tom Felton veste i panni di Kevin, membro della setta satanica che risiede nel grattacielo.

Heather Graham interpreta Sharon, complice e affiliata della setta, mentre Patricia Arquette è Lilith Woodhouse, sovrintendente irlandese del Virgil e leader del culto. Completano il cast Angus Sampson nel ruolo dell’investigatore privato e legale di Asia.

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