Ti uccideranno, trama e cast dell'horror con Zazie Beetz al cinema

Ti uccideranno, trama e cast del film horror con Zazie Beetz e Tom Felton in sala da oggiCinema
Introduzione
Il 2026 segna l’arrivo nelle sale italiane di un gioiellino che i palati più ghiotti di horror adoreranno: si tratta di Ti uccideranno, film che mescola horror, azione e commedia sotto la regia di Kirill Sokolov.
La pellicola, prodotta da Andy e Barbara Muschietti con Dan Kagan, promette di trasportare il pubblico in un mondo in cui il lusso nasconde oscuri segreti, tra misteri soprannaturali e tensioni psicologiche.
Con una durata di 94 minuti e un budget di 20 milioni di dollari, il film esce al cinema in Italia a partire da oggi, giovedì 26 marzo 2026, distribuito da Warner Bros e rappresenta il primo progetto originale della neonata casa di produzione Nocturna.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Ti uccideranno, dalla trama al cast. Nel frattempo, trovate il trailer del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una trama che fonde mistero e terrore
La storia raccontata nel film Ti uccideranno (titolo originale: They Will Kill You) segue Asia Reaves, un’ex detenuta interpretata da Zazie Beetz, che accetta un lavoro come domestica in un elegante grattacielo di New York senza immaginare di entrare in una comunità carica di enigmi e sospetti. Ben presto, la protagonista avverte un’atmosfera densa di segreti: gli inquilini del palazzo, silenziosi e riservati, sembrano nascondere verità che nessuno osa svelare.
Con il passare dei giorni, Asia scopre che il grattacielo è collegato a una setta satanica che opera nell’ombra da anni, trasformando la vita quotidiana in un incubo crescente. La tensione si intensifica mentre la giovane donna cerca di sopravvivere all’oscuro potere che domina quell’edificio, trovandosi intrappolata in un ambiente che muta lentamente in un luogo di terrore e minacce.
Un cast internazionale al servizio della suspense
Il film Ti uccideranno vanta un cast di rilievo composto da Zazie Beetz, Myha'la Herrold, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette. Zazie Beetz interpreta Asia Reaves, protagonista in cerca di riscatto, mentre Myha'la Herrold è Maria Reaves, sorella di Asia e una delle domestiche che lavorano al Virgil. Paterson Joseph interpreta Ray Woodhouse, marito di Lilith, mentre Tom Felton veste i panni di Kevin, membro della setta satanica che risiede nel grattacielo.
Heather Graham interpreta Sharon, complice e affiliata della setta, mentre Patricia Arquette è Lilith Woodhouse, sovrintendente irlandese del Virgil e leader del culto. Completano il cast Angus Sampson nel ruolo dell’investigatore privato e legale di Asia.
Produzione e sviluppo
L’annuncio della partecipazione di Zazie Beetz al film Ti uccideranno risale a giugno 2024, segnando l’esordio di Nocturna come casa di produzione di progetti originali.
Nel luglio dello stesso anno, New Line Cinema acquisisce i diritti del film, mentre ad agosto si uniscono al cast Myha'la Herrold, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette, con l’aggiunta di Paterson Joseph. Le riprese si sono svolte a Cape Town tra la fine del 2024 e dicembre, creando un’atmosfera visiva che combina scenografie urbane eleganti con un senso crescente di inquietudine.
Distribuzione e accoglienza
Ti uccideranno ha debuttato al SXSW il 17 marzo 2026, per poi uscire nelle sale statunitensi il 27 marzo 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures. La pellicola ha ricevuto un’accoglienza critica variegata: su Rotten Tomatoes il 70% dei 47 recensori esprime giudizi positivi, mentre Metacritic assegna un punteggio di 51 su 100, evidenziando valutazioni “miste o nella media”.
Il film combina tensione e ironia, con una sceneggiatura firmata da Kirill Sokolov e Alex Litvak, fotografia di Isaac Bauman, montaggio di Luke Doolan e colonna sonora di Carlos Rafael Rivera, creando un equilibrio tra suspense, azione e momenti di commedia all’interno di un contesto urbano affascinante ma minaccioso.