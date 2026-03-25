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Tuner L’accordatore, il trailer del nuovo thriller con Dustin Hoffman

Cinema

Un ex bambino prodigio del pianoforte scopre il lato oscuro del suo udito straordinario in un thriller firmato dal regista premio Oscar Daniel Roher, con Leo Woodall, Havana Rose Liu e Dustin Hoffman. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 28 maggio 2026

L’accordatore, primo lungometraggio di finzione del regista premio Oscar Daniel Roher (Navalny), promette di trasformare l’udito in un thriller mozzafiato, intrecciando talento, ossessione e segreti nascosti. Protagonisti del film sono Leo Woodall, rivelazione del cinema internazionale, Havana Rose Liu e l’iconico Dustin Hoffman, affiancati da Tovah Feldshuh, Jean Reno e Lior Raz, in un cast capace di coniugare energia giovane e leggenda della recitazione.

Il potere del suono

La storia segue Niki, ex bambino prodigio del pianoforte con un udito assoluto talmente sviluppato da dover indossare protezioni auricolari e rinunciare al sogno della musica. Trasformatosi in solitario accordatore di pianoforti, Niki vede la sua vita stravolta quando qualcuno scopre che il suo talento può essere sfruttato per scopi molto più pericolosi. Il film esplora la sottile linea tra dono e condanna, mostrando la fragilità e la forza di chi percepisce il mondo in modo più intenso degli altri. Distribuito in Italia da Notorious Pictures, Tuner – L’accordatore arriverà nelle sale il 28 maggio 2026.

Tuner L'accordatore
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Vision Distribution - Eagle Pictures - Lucky Red - Warner Bros (via Webhoto)

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