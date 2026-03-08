Arriva al cinema solo il 9, 10 e 11 marzo l’anime di Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita presentato ai festival di Cannes e Annecy. Il film arriva nelle sale italiane con Animagine, la collana cinematografica dedicata all’animazione giapponese nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment. La storia di Karin, una bambina abbandonata dal padre, e del bizzarro gatto fantasma che si prende cura di lei diventa un racconto poetico sul lutto, l’infanzia e sul confine tra il mondo dei vivi e quello degli spiriri

Ghost Cat Anzu, il gatto fantasma che consola i vivi Arriva al cinema solo il 9, 10 e 11 marzo Ghost Cat Anzu, uno degli anime più sorprendenti passati negli ultimi mesi tra Cannes e Annecy. Diretto da Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita, il film racconta l’incontro tra una bambina abbandonata dal padre e un gigantesco gatto fantasma che guida un motorino, fa il massaggiatore e sembra conoscere tutti gli spiriti della foresta. È una storia che parte come un piccolo racconto di provincia e si trasforma lentamente in qualcosa di più grande: una favola surreale sull’infanzia, sul lutto e sul confine sottile tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Un anime che sembra muoversi con leggerezza, quasi distrattamente, ma che nasconde sotto la superficie una malinconia profonda.

Una bambina lasciata indietro La protagonista si chiama Karin, ha undici anni e una tristezza che sembra più grande di lei. Il padre, indebitato con degli usurai, la porta in un piccolo villaggio dove vive il nonno, monaco in un tempio buddhista. Dice che tornerà presto. Naturalmente non lo farà. Karin resta così in questo luogo sospeso tra campagna, mare e foresta, in una casa che non sente sua e con una vita che non ha scelto. Le giornate scorrono lente.

L’arrivo del gatto fantasma Nel tempio vive anche Anzu (nella versione italiana la voce è di Maurizio Merluzzo) Un enorme gatto arancione che cammina su due zampe parla come un adulto, guida un motorino e passa le giornate tra piccoli lavori, scommesse al pachinko e conversazioni con creature soprannaturali. Anzu è un bakeneko, una figura del folklore giapponese: un gatto che, dopo molti anni di vita, acquisisce poteri soprannaturali e diventa uno spirito. È pigro, un po’ truffaldino, spesso irresponsabile.

Un anime che vive tra realtà e spiriti Una delle caratteristiche più affascinanti di Ghost Cat Anzu è il modo in cui è stato realizzato. Il film è stato prima girato in live action con attori reali e poi ridisegnato fotogramma per fotogramma dagli animatori attraverso una tecnica simile alla rotoscopia. Il risultato è sorprendente. I movimenti dei personaggi hanno una naturalezza quasi documentaria, mentre il mondo che li circonda è popolato da spiriti, mostri, divinità minori e creature del folklore. Il fantastico non appare mai come qualcosa di straordinario. È semplicemente parte della vita quotidiana. Nel villaggio nessuno sembra stupirsi davvero nel vedere un gatto gigante passare su un motorino o discutere con il dio della povertà. È questo tono casuale, quasi indifferente al soprannaturale, a rendere il film così particolare.

Spiriti della foresta e altre presenze bizzarre che sembrano uscite dalle leggende popolari giapponesi. Tanuki e piccoli esseri che sembrano usciti da un sogno. Non è un universo ordinato come quello di molti anime fantasy. È piuttosto una comunità disordinata e rumorosa, dove il sacro e il ridicolo convivono senza gerarchie. Anzu si muove in questo ecosistema come un vecchio amico di tutti. Un intermediario tra il mondo umano e quello degli spiriti.

Una storia sul lutto e sulla crescita Sotto l’umorismo surreale e l’assurdità di alcune situazioni, Ghost Cat Anzu nasconde una verità molto semplice. Crescere significa imparare a convivere con l’assenza. Karin non troverà una soluzione magica al suo dolore.

Non esiste. Ma scoprirà qualcosa di più importante: che anche quando qualcuno scompare, il legame con quella persona continua a vivere. E forse è proprio questo il segreto del film. Parlare della morte senza paura, con leggerezza, con ironia, quasi con dolcezza. Come se l’aldilà fosse soltanto una stanza accanto alla nostra, separata da una porta sottile che ogni tanto si apre. Non per riportare indietro chi abbiamo perso, ma per ricordarci che l’amore non scompare davvero: cambia forma, si trasforma, diventa memoria, sogno, presenza invisibile. E in questo senso il buffo, pigro e imprevedibile Anzu – che guida motorini, litiga con gli spiriti della foresta e ride di tutto – finisce per essere la guida più improbabile e più giusta possibile. Perché nel mondo un po’ sgangherato di Ghost Cat Anzu la vita e la morte non sono nemiche. Sono semplicemente due stanze dello stesso universo. E tra una stanza e l’altra, ogni tanto, passa un gatto fantasma.

Un finale che parla ai vivi In fondo Ghost Cat Anzu è proprio questo: un film che parla ai vivi. Non attraverso grandi discorsi filosofici o momenti solenni, ma con piccoli gesti, incontri casuali, creature buffe che attraversano lo schermo come se appartenessero da sempre alla nostra quotidianità. La malinconia non diventa mai disperazione.

La morte non è mai davvero spaventosa. È piuttosto una presenza silenziosa, discreta, che convive con la vita. E forse è per questo che il film, dopo i titoli di coda, lascia una sensazione strana: come se qualcosa si fosse spostato leggermente dentro di noi. Un pensiero semplice ma potente. Che la vita è fragile, certo.

Ma è anche incredibilmente piena di incontri, coincidenze, affetti inattesi. E a volte basta davvero poco — un villaggio dimenticato, una bambina testarda e un gatto fantasma che ride troppo forte — per ricordarcelo