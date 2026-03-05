Al BIF&ST 2026 torna “Doppio Testo” , la sezione che mette in dialogo cinema e letteratura. Al Teatro Kursaal Santalucia di Bari un ciclo di proiezioni e incontri mattutini dedicati al passaggio dalla pagina allo schermo. Tra gli ospiti Marco Pontecorvo con Andrea Vitali, Laura Samani, Giacomo Covi, Damiano Michieletto e Roberto Andò. Gli appuntamenti saranno condotti dalla scrittrice Chiara Tagliaferri, co-curatrice della sezione con Oscar Iarussi.

Dopo il successo dello scorso anno, anche per il BIF&ST 2026 – Bari International Film&Tv Festival torna DOPPIO TESTO, la sezione dedicata al confronto tra cinema e letteratura. Un ciclo di proiezioni e incontri mattutini al Teatro Kursaal Santalucia che mette al centro il passaggio dalla pagina allo schermo, interrogandosi su come un’opera letteraria possa trasformarsi in film o in una serie e su quali nuove traiettorie narrative nascano da questa trasposizione.

A condurre gli incontri sarà ancora una volta la scrittrice Chiara Tagliaferri (autrice di Strega comanda colore e, con Michela Murgia, dei libri della serie Morgana), co-curatrice della sezione con Oscar Iarussi, che guiderà il pubblico in un dialogo aperto con registi e autori, attraversando linguaggi, poetiche e processi creativi.

Protagonisti del ciclo di appuntamenti saranno: il regista Marco Pontecorvo con Andrea Vitali per Una finestra vista lago, la nuova serie di Rai1, tratta dai libri di Andrea Vitali, che racconta il microcosmo di Bellamo, un paese sulle rive del lago abitato da personaggi eccentrici e, a volte, esilaranti. Al centro delle vicende il maresciallo Ernesto Maccadò (Antonio Folletto) e la giovane moglie Maristella (Giulia D’Aloia) entrambi arrivati al Nord dalla Calabria. E poi ancora Laura Samani e Giacomo Covi, rispettivamente regista e interprete di Un anno di scuola, tratto dall’omonimo romanzo di Giani Stuparich, un classico del ‘900, film coming of age premiato a Venezia per la miglior interpretazione maschile nella sezione Orizzonti a Covi, e in sala dal prossimo 9 aprile distribuito da Lucky Red; l’innovativo regista d’opera Damiano Michieletto con il suo esordio alla regia cinematografica Primavera, racconto sulla musica ambientato nella Venezia dei primi del Settecento tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa; Roberto Andò, al Bif&st in qualità di Presidente della Giuria internazionale del concorso Meridiana, anche protagonista di un appuntamento dedicato a L’abbaglio, film che racconta uno degli episodi centrali dell’impresa dei Mille in Sicilia, ispirato a fatti realmente accaduti nel 1860 e al racconto Il silenzio di Leonardo Sciascia.