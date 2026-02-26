Park Chan-wook è stato nominato presidente della giuria del Festival di Cannes 2026, diventando il primo regista sudcoreano a ricoprire questo ruolo. L’autore di “Old Boy” e del premiato “Decision to Leave” guiderà la selezione dei film in concorso. Accettando l’incarico, ha parlato di un cinema capace di creare “solidarietà e universalità”. Cannes ha definito la sua opera “audace” sotto il profilo narrativo, stilistico ed etico.