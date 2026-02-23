Peaky Blinders, arriva la colonna sonora del film The Immortal Man

Offerte Sky
Peaky Blinders, esce la colonna sonora del film The Immortal Man

Cinema

Vittoria Romagnuolo



Trentasei tracce e cinque inediti per la soundtrack del film in uscita a marzo in streaming su Netflix tra cui spiccano una nuva versione di "Red Right Hand" e il singolo "Puppet" di Grian Chatten già disponibile

Manca ancora qualche settimana per The Immortal Man, il film che sviluppa il seguito delle avventure della serie Peaky Blinders, ma per i fan è già disponibile un primo singolo, parte della colonna sonora del lungometraggio che arriverà su Netflix in streaming dal 20 marzo, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. 
Il 19 febbraio ha debuttato su tutte le piattaforme digitali Puppet, il singolo di Grian Chatten, leader dei Fontaines D.C. , realizzato con gli storici compositori della serie, Antony Genn e Martin Slatter. 
La soundtrack completa del film, Peaky Blinders: The Immortal Man (Soundtrack From The Netflix Film), arriva invece il 6 marzo.

Il primo singolo Puppet già disponibile 

I fan di Peaky Blinders sanno che la musica per lo show non è un semplice tappeto sonoro ma è un elemento essenziale per dare senso alla storia e per accompagnare lo spettatore nelle atmosfere oscure e drammatiche delo show. 
Per ragioni analoghe, la colonna sonora di The Immortal Man è un progetto molto atteso.
Composta da 36 brani, molti dei quali sono stati commissionati per il film, include cinque inediti e delle chicche che gli spettatori storici dello show apprezzeranno moltissimo. 
Grian Chatten si è lasciato ispirare dalle immagini del film per Puppet, un brano post-rock perfetto per il ritorno di Tom Shelby nella storia, che è giunta agli anni Quaranta e alla guerra. 
Il leader dei Fontaines D.C. ha anche collaborato e il gruppo irlandese Lankum per Hunting The Wren (The Immortal Man version) e per la nuova versione di Teardrop, classico dei Massive Attack, della band Girl In The Year Above.

Una colonna sonora innoativa e contemporanea

Nella colonna sonora di The Immortal Man c'è anche una versione inedita di Red Right Hand di Nick Cave, brano che ha impreziosito la sigla della serie diventandone il simbolo fin dal principio. 
Al progetto, accanto a musiche realizzate ad hoc dai compositori della serie originale, Antony Genn e Martin Slattery tornano a comporre la colonna sonora originale, si sono uniti nomi della scena contemporanea, per rimarcare il carattere innovativo della componente sonora del film, in linea con quello dello show. 
Tra gli artisti coinvolti anche Amy Taylor degli Amyl & the Sniffers e alcuni altri membri dei Fontaines D.C., tra cui Carlos O’Connell e Tom Coll per un mix di sound orchestrale, rock alternativo e non solo che renderà il film ancora più interessante. 

Le tracce della colonna sonora del film

La colonna sonora ufficiale di The Immortal Man disponibile dal 6 marzo con l'etichetta Epic Records e Sony Music contiene 36 tracce. Ecco l'elenco dei titoli.
 

  1. Opening Scene / The Currency
  2. The Immortal Man
  3. Ruby’s Scarf
  4. Nobody’s Son
  5. No Heaven No Hell for Duke Shelby
  6. People Person
  7. Duke and Beckett Strike a Deal
  8. An Intruder In The House
  9. Ada and Duke
  10. Opium Dreams
  11. Tommy, Kaulo and Zelda
  12. Black Dahlia
  13. Beckett Tests Duke
  14. Close the Door
  15. Dukes Descent
  16. A Hero’s Death
  17. Pig Pen
  18. Puppet
  19. A Gun Is No Good
  20. Tommy vs Duke
  21. St Elizabeth’s Mortuary
  22. Confession
  23. Stable Shootout
  24. Red Right Hand (Immortal)
  25. The Bullet
  26. The Coin
  27. Teardrop
  28. Romance
  29. The Map
  30. Angel
  31. The Tunnel
  32. Medusa
  33. Tommy vs Beckett
  34. Father and Son
  35. Hunting The Wren (The Immortal Man Version)
  36. Ellipsis
