Peaky Blinders, arriva la colonna sonora del film The Immortal Man

Manca ancora qualche settimana per The Immortal Man, il film che sviluppa il seguito delle avventure della serie Peaky Blinders, ma per i fan è già disponibile un primo singolo , parte della colonna sonora del lungometraggio che arriverà su Netflix in streaming dal 20 marzo, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Il 19 febbraio ha debuttato su tutte le piattaforme digitali Puppet, il singolo di Grian Chatten , leader dei Fontaines D.C. , realizzato con gli storici compositori della serie , Antony Genn e Martin Slatter. La soundtrack completa del film, Peaky Blinders: The Immortal Man (Soundtrack From The Netflix Film), arriva invece il 6 marzo .

Il primo singolo Puppet già disponibile

I fan di Peaky Blinders sanno che la musica per lo show non è un semplice tappeto sonoro ma è un elemento essenziale per dare senso alla storia e per accompagnare lo spettatore nelle atmosfere oscure e drammatiche delo show.

Per ragioni analoghe, la colonna sonora di The Immortal Man è un progetto molto atteso.

Composta da 36 brani, molti dei quali sono stati commissionati per il film, include cinque inediti e delle chicche che gli spettatori storici dello show apprezzeranno moltissimo.

Grian Chatten si è lasciato ispirare dalle immagini del film per Puppet, un brano post-rock perfetto per il ritorno di Tom Shelby nella storia, che è giunta agli anni Quaranta e alla guerra.

Il leader dei Fontaines D.C. ha anche collaborato e il gruppo irlandese Lankum per Hunting The Wren (The Immortal Man version) e per la nuova versione di Teardrop, classico dei Massive Attack, della band Girl In The Year Above.