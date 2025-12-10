Peaky Blinders, in attesa della nuova serie il film The Immortal Man

Introduzione

L’universo narrativo di Peaky Blinders sta per riaccendersi in una nuova fase della sua storia. La saga dei Shelby, che ha segnato una delle esperienze seriali più riconoscibili e seguite degli ultimi anni, prepara il suo ritorno attraverso The Immortal Man, un lungometraggio che riprende il filo lasciato dalla serie televisiva e lo proietta in un contesto cinematografico.

L’opera, che verrà proposta al pubblico il 6 marzo 2026 in una selezione di sale per approdare successivamente su Netflix dal 20 marzo 2026, è firmata da Steven Knight e diretta da Tom Harper, due figure centrali nella costruzione della mitologia dei Peaky Blinders. Il film rappresenta un’espansione naturale del racconto, mantenendo intatti i legami con i personaggi e l’atmosfera della serie e aprendo nello stesso tempo la strada a un nuovo percorso seriale già ordinato da Netflix e BBC.