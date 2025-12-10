Peaky Blinders, in attesa della nuova serie il film The Immortal Man

Peaky Blinders, in attesa della nuova serie arriva il film The Immortal Man: trama e castCinema Credits: Netflix
Introduzione
L’universo narrativo di Peaky Blinders sta per riaccendersi in una nuova fase della sua storia. La saga dei Shelby, che ha segnato una delle esperienze seriali più riconoscibili e seguite degli ultimi anni, prepara il suo ritorno attraverso The Immortal Man, un lungometraggio che riprende il filo lasciato dalla serie televisiva e lo proietta in un contesto cinematografico.
L’opera, che verrà proposta al pubblico il 6 marzo 2026 in una selezione di sale per approdare successivamente su Netflix dal 20 marzo 2026, è firmata da Steven Knight e diretta da Tom Harper, due figure centrali nella costruzione della mitologia dei Peaky Blinders. Il film rappresenta un’espansione naturale del racconto, mantenendo intatti i legami con i personaggi e l’atmosfera della serie e aprendo nello stesso tempo la strada a un nuovo percorso seriale già ordinato da Netflix e BBC.
Quello che devi sapere
Un nuovo capitolo per i Shelby
Il progetto cinematografico The Immortal Man si inserisce come continuazione diretta delle vicende precedenti, riportando sullo schermo Tommy Shelby e l’intera struttura narrativa che ruota attorno alla sua figura. Steven Knight, autore della sceneggiatura, costruisce una storia concepita per essere distinta nel formato ma coerente nella sostanza con quanto già visto.
Tom Harper, alla regia, accompagna questo ritorno con un’impostazione visiva che intende mantenere l’energia cupa, tesa e ferma che ha sempre caratterizzato la saga.
L’uscita in sala del 6 marzo 2026 prefigura una fruizione iniziale più tradizionale, a cui seguirà la distribuzione su Netflix a partire dal 20 marzo 2026, apertura destinata a rendere l’opera accessibile a un pubblico globale. L’annuncio si colloca all’interno di una più ampia strategia di espansione del marchio, che vede nuovamente coinvolta BBC nell’associazione produttiva.
Atmosfere di guerra e sfide interiori
La narrazione di The Immortal Man si colloca nella Birmingham del 1940, immersa nella devastazione della Seconda Guerra Mondiale. L’incipit del film mostra Tommy Shelby che fa ritorno da un esilio autoimposto, un allontanamento scelto che gli eventi del conflitto lo costringono a interrompere. Il rientro, tuttavia, non è un semplice passo indietro, bensì il punto di avvio di un confronto frontale con pericoli che incombono tanto sulla sua famiglia quanto sulla stabilità del Paese.
La guerra contribuisce a deformare l’equilibrio morale e politico di ogni azione. Le regole cambiano, i confini tra sopravvivenza e responsabilità si assottigliano, e Tommy Shelby si ritrova coinvolto in un dilemma che lo obbliga a decidere se difendere il proprio passato oppure demolirlo per salvare ciò che rimane. La tensione, il caos e l’oscurità che circondano la vicenda amplificano lo spirito della serie originale, dando rilievo alla dimensione interiore del protagonista, ora più esposta che mai al peso dei suoi demoni.
Si ritrova questa stessa intensità anche nella presentazione complementare della trama, che colloca la storia nel medesimo anno, il 1940, nel momento in cui Tommy, costretto a riemergere dal proprio isolamento, affronta una resa dei conti che può rivelarsi devastante. Il destino della sua famiglia e quello del Paese si intrecciano in un’unica traiettoria di tensione, sospesa tra l’eredità simbolica dei Peaky Blinders e la necessità di compiere scelte definitive.
Interpreti, produzione e regia
Il film The Immortal Man riporta Cillian Murphy nel ruolo che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili della serialità contemporanea: Tommy Shelby. A lui si affiancano Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan, Sophie Rundle, Stephen Graham, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck e Jay Lycurgo. La direzione di Tom Harper si combina con la scrittura di Steven Knight, elemento cardine dell’identità artistica della saga.
In una presentazione ufficiale del progetto, emerge nuovamente la centralità di Cillian Murphy, che si ricorda essere “vincitore del premio Oscar”, accanto a Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan e Stephen Graham. Il film è realizzato in associazione con BBC, mentre Steven Knight, oltre ad avere scritto la sceneggiatura, partecipa alla produzione insieme a Patrick Holland, allo stesso Murphy e a Guy Heeley.
La strada dopo il film: una serie sequel
Parallelamente all’uscita cinematografica, Netflix ha ufficializzato la realizzazione di una serie sequel, articolata in due stagioni da 6 episodi ciascuna e ambientata immediatamente dopo i fatti raccontati nel film. La produzione, condivisa con BBC, proseguirà l’esplorazione dell’universo degli Shelby ampliandone le linee narrative e introducendo nuovi personaggi.
La sinossi anticipata della serie tv sequel colloca l’azione nella Gran Bretagna del 1953. Birmingham, devastata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è impegnata nella costruzione di un futuro modellato su cemento e acciaio. All’interno di questa ricostruzione monumentale, si apre una nuova fase della storia dei Peaky Blinders di Steven Knight: una competizione brutale per il controllo del gigantesco progetto urbanistico che conferisce alla città una dimensione quasi mitica. In questo scenario, Birmingham si configura come un territorio di occasioni senza precedenti ma anche di pericoli estremi, dove la famiglia Shelby si ritrova nuovamente nel cuore di una vicenda segnata da conflitti e ambizioni.
Date, annunci e distribuzione
Netflix ha reso nota la data in cui il film destinato a proseguire la pluripremiata saga dei Shelby sarà disponibile sulla piattaforma: Peaky Blinders: The Immortal Man sarà accessibile dal 20 marzo 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
L’annuncio ribadisce il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby, conferma l’associazione produttiva con BBC e sottolinea il coinvolgimento di Steven Knight nella sceneggiatura e nella produzione, insieme a Patrick Holland, Cillian Murphy e Guy Heeley. La pellicola, attesa dal pubblico come nuova tappa dell’epopea dei Peaky Blinders, verrà presentata in sala prima di raggiungere il pubblico globale in streaming.
Nuovo orizzonte per un mito televisivo
L’arrivo di Peaky Blinders: The Immortal Man sancisce un ulteriore passaggio nell’evoluzione della saga dei Shelby, un racconto che continua ad ampliarsi conservando la sua identità più profonda.
Il film, in uscita il 6 marzo 2026 in alcune sale e dal 20 marzo 2026 su Netflix, apre la porta a una serie sequel già confermata, contribuendo a delineare una nuova traiettoria narrativa all’interno dell’universo creato da Steven Knight. Un percorso che punta a estendere la complessità dei personaggi e la densità del mondo dei Peaky Blinders senza allontanarsi dalle sue radici più riconoscibili.