L'uomo della pioggia, trama e cast del film del 1997 con Matt Damon

La realizzazione di L’uomo della pioggia coinvolge Paramount Pictures, American Zoetrope e Constellation Films, con Michael Douglas, Fred Fuchs e Steven Reuther nel ruolo di produttori. La fotografia di John Toll, il montaggio affidato a Melissa Kent e Barry Malkin e le musiche di Elmer Bernstein contribuiscono a definire l’identità di un’opera che punta sul realismo visivo e sulla densità emotiva.

Howard Cummings, Bob Shaw e Barbara Munch si occupano della scenografia, mentre Aggie Guerard Rodgers cura i costumi e Lois Burwell il trucco. Gli effetti speciali sono affidati a Guy Clayton. La distribuzione italiana è firmata Medusa Film. Il film esce nel 1997, con una durata di 135 minuti e un formato 2,35:1, ponendosi nel genere drammatico con marcate componenti thriller.

©Webphoto