The Teacher, trama e cast del film al cinema dall'11 dicembre

Nel tessuto narrativo di The Teacher trova posto un gruppo di interpreti che contribuisce a delineare la complessità emotiva e sociale del film. Al centro spicca Saleh Bakri, chiamato a dare volto e voce a Basem El-Saleh, figura cardine dell’intera vicenda e presenza costante nel percorso che lega tra loro i diversi personaggi.

Accanto a lui si inserisce Imogen Poots, la cui partecipazione introduce una dimensione essenziale nelle dinamiche che coinvolgono gli studenti seguiti da Basem. Altrettanto significativa è la presenza di Muhammad Abed El Rahman, che porta nel racconto una prospettiva legata al mondo giovanile e alle sue fratture interiori. Completano il cast Stanley Townsend, Andrea Irvine e Ruba Blal, la cui partecipazione contribuisce a costruire l’intreccio corale che sostiene l’intero impianto drammaturgico del film, mantenendo intatta l’unità narrativa che The Teacher intende proporre.