Cinema

Scritto da Paolo Nizza e pubblicato da Bietti Edizioni, un viaggio tra misture a base di vodka, whisky, rum, brandy, tequila, gin e capolavori della Settima arte. Dal Martini Cocktail agitato e non mescolato bevuto da James Bond al Manhattan preparato nella boule dell’acqua calda da Marilyn in A qualcuno piace caldo, dal White Russian ingollato da Jeff Bridges in il Grande Lebowski alla macchina che genera drink ista nel nuova pellicola di Wes Anderson, ecco alcuni dei film e dei drink raccontati nel volume