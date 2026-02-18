Offerte Sky
Fabrizio De Andrè - Principe libero, il cast del film stasera in tv

Va in onda su Rai 1, mercoledì 18 febbraio, il biopic diretto da Luca Facchini con Luca Marinelli nei panni del cantautore genovese scomparso nel 1999

Sanremo 2026, Mara Sattei con Le cose che non sai di me

La 76esima edizione del Festival Sanremo, in programma da martedì 24  a sabato 28 febbraio,...

Eddie Brock, chi è il cantante in gara con il brano Avvoltoi

Eddie Brock è in gara con il brano "Avvoltoi" alla 76esima edizione del Festival di Sanremo....

Sanremo 2026, tutti gli ospiti del Festival, da Bocelli a Pezzali

Per la sua seconda edizione da direttore artistico della kermesse, Carlo Conti ha messo insieme...

Alessandra Mastronardi compie 40 anni, i migliori film e le serie tv

Napoletana classe 1986, Alessandra Mastronardi compie 40 anni il 18 febbraio 2026. Il suo ultimo...

New York Fashion Week, trend dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-27

Sartorialità e sperimentazione, per donne con carattere, che non si accontentano di un guardaroba...

    Scooby Doo, Mckenna Grace interpreterà Dafne nella serie live action

    La nuova serie live-action prodotta da Netflix e Berlanti Productions ha finalmente il suo primo...

    Angelina Jolie vorrebbe lasciare gli Stati Uniti

    Dopo i recenti sconvolgimenti sociali e politici connessi all’amministrazione del...

    Sanremo 2026, premio alla carriera a Piero Cassano dei Matia Bazar

    Lo storico co-fondatore, compositore e produttore dei Matia Bazar, riceverà il prestigioso premio...