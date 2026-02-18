Fabrizio De Andrè - Principe libero, il cast del film stasera in tv

1/7 ©Webphoto

Luca Marinelli è il protagonista di Fabrizio De Andrè - Principe libero, in onda su Rai 1 mercoledì 18 febbraio. L'attore interpreta Fabrizio De André restituendo la sua fragilità, l'inquietudine e la profondità artistica, tanto che la sua performance intensa e trasformista è stata ampiamente lodata dalla critica.

Stories, "Luca Marinelli - Davanti alla storia". VIDEO