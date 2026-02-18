Berlinale, la regista Kaouther Ben Hania rifiuta un premio

L’autrice del documentario The Voice of Hind Rajab ha scelto di non ritirare il riconoscimento “Most Valuable Film”, lasciando il trofeo nella sala della premiazione. Il gesto è arrivato in seguito all’assegnazione, nello stesso evento, di un riconoscimento al generale israeliano in pensione Noam Tibon , coinvolto nel documentario canadese The Road Between Us, dedicato agli eventi del 7 ottobre 2023.

Il film e il caso Hind Rajab

Il documentario The Voice of Hind Rajab racconta la vicenda della bambina palestinese di cinque anni uccisa a Gaza nel 2024 mentre era intrappolata in un’auto colpita da centinaia di proiettili. La narrazione si concentra su una lunga telefonata tra la piccola e i soccorritori della Mezzaluna Rossa Palestinese.

La morte della bambina aveva già suscitato forte reazione internazionale, anche per le contestazioni legate alla ricostruzione dei fatti. Ben Hania, nel suo discorso, ha collegato direttamente il rifiuto del premio alla richiesta di responsabilità e giustizia per le vittime civili del conflitto.

La regista ha dichiarato che non avrebbe portato a casa il trofeo finché la pace non fosse perseguita come “obbligo legale e morale”.