Il documentario Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello, dedicato alla storia artistica e umana di Aldo, Giovanni e Giacomo, conquista il Nastro d’Argento come Documentario dell’anno 2026. Il film ripercorre origini, amicizia e successo del trio più amato della comicità italiana, diventando anche uno dei documentari più visti della stagione. Annunciata inoltre la selezione ufficiale dei titoli candidati nelle sezioni Cinema del Reale, Spettacolo e Musica

Il documentario dell’anno è una storia di amicizia

Non è soltanto un premio: è una consacrazione popolare travestita da riconoscimento critico.

Attitudini: Nessuna, diretto da Sophie Chiarello, è il Documentario dell’anno ai Nastri d’Argento 2026. Il film racconta Aldo, Giovanni e Giacomo partendo dal principio più semplice — e spesso più difficile da raccontare — della comicità: l’amicizia.

La motivazione dei Giornalisti Cinematografici Italiani lo dice chiaramente: il film celebra un trio che non ha mai tradito né il proprio pubblico né il proprio stile. Una rarità nel panorama dello spettacolo, dove spesso la longevità coincide con la ripetizione, mentre qui coincide con l’identità.

E forse è proprio questo il punto del documentario: non spiegare perché fanno ridere, ma perché continuano a esistere insieme.