Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attitudini: Nessuna, Nastro d’Argento 2026 al documentario su Aldo Giovanni e Giacomo

Cinema

Il documentario Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello, dedicato alla storia artistica e umana di Aldo, Giovanni e Giacomo, conquista il Nastro d’Argento come Documentario dell’anno 2026. Il film ripercorre origini, amicizia e successo del trio più amato della comicità italiana, diventando anche uno dei documentari più visti della stagione. Annunciata inoltre la selezione ufficiale dei titoli candidati nelle sezioni Cinema del Reale, Spettacolo e Musica

Il documentario dell’anno è una storia di amicizia

Non è soltanto un premio: è una consacrazione popolare travestita da riconoscimento critico.

Attitudini: Nessuna, diretto da Sophie Chiarello, è il Documentario dell’anno ai Nastri d’Argento 2026. Il film racconta Aldo, Giovanni e Giacomo partendo dal principio più semplice — e spesso più difficile da raccontare — della comicità: l’amicizia.

La motivazione dei Giornalisti Cinematografici Italiani lo dice chiaramente: il film celebra un trio che non ha mai tradito né il proprio pubblico né il proprio stile. Una rarità nel panorama dello spettacolo, dove spesso la longevità coincide con la ripetizione, mentre qui coincide con l’identità.

E forse è proprio questo il punto del documentario: non spiegare perché fanno ridere, ma perché continuano a esistere insieme.

Ritorno alle origini di un fenomeno popolare

Sophie Chiarello accompagna il trio in un viaggio a ritroso, tra teatro, televisione e cinema, fino al momento in cui tre percorsi individuali diventano un unico linguaggio.

Non è un’operazione nostalgica.
È un’indagine sul meccanismo invisibile della sintonia.

Il racconto alterna backstage, ricordi personali e passaggi professionali mostrando come il successo sia nato prima di tutto da un equilibrio umano. Il pubblico arriva dopo: prima viene il rapporto.

Non a caso il film è diventato anche uno dei documentari più visti della stagione cinematografica, secondo soltanto a Ennio negli ultimi anni tra i titoli italiani del genere. Un dato che suggerisce quanto il trio continui a occupare un territorio emotivo collettivo, più che semplicemente comico.

Approfondimento

Attitudini: Nessuna, recensione del film su Aldo, Giovanni e Giacomo

La selezione ufficiale dei Nastri d’Argento 2026

Sono quasi quaranta i documentari scelti tra 195 titoli visionati dai Giornalisti Cinematografici Italiani. Le opere concorrono nelle sezioni Cinema del Reale, Cinema, Spettacolo, Cultura e nella selezione speciale dedicata quest’anno alla musica.

Cinema del Reale

Un panorama legato all’attualità e ai racconti personali, tra memoria privata e storia collettiva:

  • Agnus Dei – Massimiliano Camaiti

  • Articolo 1 – Luca Bianchini

  • Canone effimero – Gianluca e Massimiliano De Serio

  • Dom – Massimiliano Battistella

  • Figlio di Giano – Luigi Grispello

  • Film di Stato – Roland Sejko

  • Il quieto vivere – Gianluca Matarrese

  • La verità migliore – Lorenza Indovina

  • Mothers – Alice Tomassini

  • Quaranta anni senza Giancarlo Siani – Filippo Soldi

  • San Damiano – Gregorio Sassoli, Alejandro Cifuentes

  • Sciatunostro – Leandro Picarella

  • She – Parsifal Reparato

  • Sotto le nuvole – Gianfranco Rosi

  • Toni, mio padre – Anna Negri

Cinema, Spettacolo, Cultura

Ritratti e biografie che attraversano il Novecento artistico e culturale italiano:

  • Bobò – La voce del silenzio – Pippo Delbono

  • Ellroy vs L.A. – Francesco Zippel

  • Elvira Notari. Oltre il silenzio – Valerio Ciriaci

  • Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra – Roberto Andò

  • La grande paura di Hitler. Processo all’arte degenerata – Simona Risi

  • La nostra magnifica ossessione – Marco Spagnoli

  • Le mille luci di Antonello Falqui – Fabrizio Corallo

  • Libero sempre comunque mai – Alessio Maria Federici

  • Looking for Nivola – Peter Marcias

  • Manara – Valentina Zanella

  • Oltre il confine: le immagini di Mimmo e Francesco Jodice – Matteo Parisini

  • Pirandello – Il gigante innamorato – Costanza Quatriglio

  • Roberto Rossellini – Più di una vita – Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti

  • Sergio e Mirta, un matrimonio in 8mm – Fabrizio Laurenti

  • Stile Alberto – Michele Masneri, Antongiulio Panizzi

Selezione speciale – Musica

Dopo arte e sport, l’edizione 2026 dedica un focus al racconto musicale:

  • Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco – Cristiana Mainardi

  • Nel blu dipinti di rosso – Stefano Di Polito

  • Nino. 18 giorni – Toni D’Angelo

  • Piero Pelù. Rumore dentro – Francesco Fei

  • Pino – Francesco Lettieri

  • Rino Gaetano – Sempre più blu – Giorgio Verdelli

La cerimonia

Le cinquine finaliste e i vincitori saranno annunciati nei primi giorni di marzo a Roma, nell’edizione numero 80 dei Nastri d’Argento, riconoscimento di interesse culturale nazionale promosso dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani con il sostegno del Ministero della Cultura.

Approfondimento

"Attitudini: Nessuna", arriva documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo

Spettacolo: Ultime notizie

Scooby Doo, Mckenna Grace interpreterà Dafne nella serie live action

Serie TV

La nuova serie live-action prodotta da Netflix e Berlanti Productions ha finalmente il suo primo...

Angelina Jolie vorrebbe lasciare gli Stati Uniti

Spettacolo

Dopo i recenti sconvolgimenti sociali e politici connessi all’amministrazione del...

Sanremo 2026, premio alla carriera a Piero Cassano dei Matia Bazar

Musica

Lo storico co-fondatore, compositore e produttore dei Matia Bazar, riceverà il prestigioso premio...

Lana Del Rey è tornata con White Feather Hawk Tail Deer Hunter

Musica

In attesa dell’uscita del nuovo album Stove e a distanza di quasi un anno dai precedenti singoli...

Madonna, il messaggio alla pattinatrice Amber Glenn alle Olimpiadi

Musica

Un videomessaggio con cui la Regina del Pop ha voluto elogiare la pattinatrice artistica...

Spettacolo: Per te