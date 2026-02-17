Cinema

L'attore, sceneggiatore e regista americano, nato il 5 gennaio 1931, è morto a 95 anni. Ha vinto un Oscar per il ruolo di Mac Sledge nella pellicola 'Un tenero ringraziamento' (1983), ma è stato candidato altre sei volte. Ha fatto parte di cast stellari come quelli di 'Apocalypse now', 'Quinto potere' e 'Il padrino', in cui era l'avvocato di Marlon Brando/Vito Corleone