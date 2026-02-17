Offerte Sky
Omaggio a Robert Duvall su Sky Cinema: in onda Il Padrino e Un giorno di ordinaria follia

Una programmazione speciale rende omaggio al grande attore premio Oscar scomparso a 95 anni: appuntamenti su Sky Cinema Stories e in streaming su NOW. Oggi alle 18:20 andrà in onda Il Padrino, seguito alle 21:15 da Un giorno di ordinaria follia. Disponibile anche una collezione on demand che comprende anche Il Padrino – Parte II, Bullitt e Jack Reacher – La Prova Decisiva

Sky Cinema rende omaggio alla memoria di Robert Duvall, scomparso all’età di 95 anni, con una programmazione speciale su Sky Cinema Stories e una collezione on demand.

Oggi, martedì 17 febbraio, alle 18:20 andrà in onda Il Padrino, per il quale Duvall ottenne la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista, mentre alle 21:15 sarà la volta di Un giorno di ordinaria follia, dove recita al fianco di Michael Douglas. Una programmazione che offre l’occasione di rivedere due tra i titoli più rappresentativi della sua carriera. Inoltre, sarà disponibile on demand una collezione che includerà – oltre ai titoli già citati – Il Padrino – Parte II, Bullitt e Jack Reacher La Prova Decisiva.

 

OMAGGIO A ROBERT DUVALL | Oggi dalle 18:20 su Sky Cinema Stories e in streaming su NOW.

