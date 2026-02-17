Il cinema perde uno dei suoi interpreti più grandi, scomparso ieri a 95 anni. La notizia ha colpito profondamente colleghi e amici, che ne hanno ricordato il talento straordinario e l’impronta lasciata in opere leggendarie. Un addio che segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo

Al Pacino e Francis Ford Coppola hanno ricordato Robert Duvall, morto ieri a 95 anni. "Che duro colpo. Un attore così grande e una parte così essenziale di American Zoetrope fin dal suo inizio", ha dichiarato il regista de Il Padrino e Apocalypse Now, i capolavori nei quali Duvall ha magistralmente recitato. "È stato un onore lavorare con Robert Duvall", ha dichiarato in una nota Al Pacino, che ha recitato al suo fianco nel Padrino. "Era un attore nato, il suo legame con la recitazione e il suo dono fenomenale saranno ricordati per sempre. Mi mancherà", ha aggiunto il premio Oscar.

inseme sul set de IL padrino

Il rapporto tra i tre nacque sul set de Il Padrino, dove si instaurò un’intesa artistica profonda e duratura. Il regista Coppola riconobbe subito il talento rigoroso e l’intensità interpretativa dell’attore, coinvolgendolo in progetti fondamentali della sua carriera, mentre il collega Al Pacino condivise con lui scene memorabili costruite su rispetto reciproco e grande affiatamento. Negli anni, oltre alla collaborazione professionale, si consolidò anche una stima personale che ha segnato una delle stagioni più brillanti del cinema americano.

il ricordo di De Niro: "Un gigante"

Hollywood è in lutto per la scomparsa di Robert Duvall, sette volte candidato all'Oscar. Robert De Niro, suo collega ne Il Padrino, ha scritto sui social: "Dio benedica Bobby. Spero di vivere fino a 95 anni. Possa riposare in pace". Il regista Scott Cooper, che ha diretto Duvall nel suo ultimo film The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, ha ricordato: "Robert Duvall è stato il mentore artistico più importante della mia vita. Ha prodotto e recitato nel mio primo film, Crazy Heart, e da quel momento ha letto quasi ogni sceneggiatura che scrivevo, offrendo la sua saggezza silenziosa e la sua incrollabile fiducia in me". Anche colleghi di diverse generazioni hanno condiviso il loro cordoglio. Viola Davis, che ha recitato con Duvall in Widows - Eredità criminale (2018), ha scritto: "Avevo l'onore di lavorare al tuo fianco… la tua grandezza resterà per sempre. Il tuo nome sarà pronunciato…". Walton Goggins lo ha ricordato come un mentore che ha cambiato la sua vita lavorando insieme a The Apostle. Adam Sandler lo ha definito "uno dei più grandi attori che abbiamo avuto", mentre Michael Keaton lo ha descritto come "un amico e la grandezza incarnata come attore". Josh Gad ha aggiunto: "Un altro giorno, un'altra perdita iconica e insostituibile… Duvall non era solo nel cinema, lo definisce attraverso i secoli".