Morto l'attore Bud Cort, l'Harold di Harold e Maude

L'attore, 77 anni, è morto mercoledì 11 febbraio per le complicazioni di una polmonite insorta dopo una lunga malattia. A raccontarlo è stata l'amica e produttrice Dorian Hannaway

Bud Cort, co-protagonista di Harold e Maude, è morto mercoledì 11 febbraio nel Connecticut all'età di 77 anni, per via di una polmonite insorta dopo una lunga malattia. "Bud Cort era un genio della recitazione, del teatro, e fin da giovane ha avuto la fortuna di coltivare una passione per questo genere di cose, perché amava l'arte", ha dichiarato all'Hollywood Reporter l'amica e produttrice Dorian Hannaway. "Negli anni Sessanta marinava la scuola per assistere alle matinée di Funny Girl, con Barbra Streisand: si fermava all'ingresso del palcoscenico con la sorella di Barbra, Roslyn Kind. Andava a tutti gli spettacoli che poteva. Amava il teatro".

Chi era Bud Cort

Nato Walter Edward Cox il 29 marzo 1948 a New Rochelle, New York, Cort frequentò per un breve periodo la Tisch School of the Arts della NYU, e studiò recitazione con Stella Adler prima di diventare un attore professionista.

Il ruolo di svolta arrivò quando il regista Robert Altman lo scelse per una parte secondaria in M*A*S*H (1970), per poi offrirgli un ruolo da protagonista in Brewster McCloud (1970). Tutto ciò lo portò a interpretare Harold in Harold e Maude (1971), con Ruth Gordon nel ruolo di Maude.

Nel 2012 disse a Trainwreck'd Society: "Mentre leggevo la sceneggiatura, ho capito subito che sarebbe diventato un classico intramontabile. Non si poteva negarlo. Lo studio era indeciso su come pubblicizzarlo. I manifesti sui giornali e sui teatri erano semplici, neri, con lettere maiuscole su uno sfondo vuoto: era più appropriato per I Dieci Comandamenti! A dire il vero, il suo successo è venuto dal pubblico. L'ondata di passaparola gli ha fatto raggiungere così tanti obiettivi, sia qui che all'estero, che la Paramount ha dovuto ridistribuirlo".