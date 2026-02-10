Blake Garrett, ex attore bambino noto soprattutto per il ruolo di Plug nella commedia familiare How To Eat Fried Worms, è morto in Oklahoma all’età di 33 anni. La madre, Carol Garrett, ha dichiarato a TMZ che il decesso è avvenuto domenica 8 febbraio e che la famiglia è in attesa dei risultati dell’autopsia per stabilire la causa ufficiale della morte. Secondo quanto riferito, Blake si era recato al pronto soccorso la settimana precedente per forti dolori ed era stato successivamente diagnosticato con l’herpes zoster. La madre teme che possa essersi auto-somministrato dei farmaci per alleviare il dolore causato dall’infezione virale e ritiene che la sua scomparsa possa essere stata un tragico incidente.

Una carriera iniziata a 8 anni

Nato il 14 settembre 1992 ad Austin, in Texas, Garrett aveva iniziato a recitare all’età di otto anni in produzioni teatrali locali, ottenendo ruoli da protagonista come il mago in Aladdin and His Magical Lamp e Charlie Brown in Peanuts: A Charlie Brown Tribute. Tra gli altri spettacoli a cui aveva preso parte figurano Il mago di Oz, Annie e Grease. Nel 2007 aveva condiviso un Young Artist Award per il miglior giovane cast in un film per How To Eat Fried Worms, pellicola del 2006 scritta e diretta da Bob Dolman e tratta dal libro omonimo di Thomas Rockwell, con James Rebhorn, Kimberly Williams-Paisley e Tom Cavanagh. A dieci anni aveva inoltre partecipato al tour internazionale negli stadi Barney’s Colorful World (2003–2004), interpretando il personaggio di Mike, ruolo ripreso anche nel relativo video.