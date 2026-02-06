Morto Charles C. Stevenson, barman di Will & Grace

L'attore interpretò Smitty, il barista della sitcom Will e Grace, fino all'ultima stagione (all'età di 89 anni). Il suo primo ruolo importante arrovò invece quando, a 76 anni, fu scelto per vestire i panni dello sceriffo nel film Disney Supercuccioli sulla neve

Charles C. Stevenson Jr., attore noto per i ruoli in Will e Grace e Dr. House, è morto il 19 gennaio a Camarillo, in California, all'età di 95 anni.

La carriera di Charles C. Stevenson Jr.

Nel corso della sua decennale carriera, Charles C. Stevenson Jr. si è fatto conoscere per le sue apparizioni secondarie in diversi film e serie televisive. Il suo ruolo più noto è stato quello di Smitty, il barista della sitcom Will e Grace, che ha interpretato fino all'ultima stagione (all'età di 89 anni). Il suo primo ruolo importante è arrivato invece quando, a 76 anni, è stato scelto per vestire i panni dello sceriffo nel film Disney Supercuccioli sulla neve.

Spesso, in carriera, si trovo a interpretare ruoli da predicatore, prete o pastore. "Per usare le sue parole, il suo lavoro era sposare o seppellire la gente", ha dichiarato il figlio Scott in una nota. A quanto raccontava, i registi in preda al panico andavano immancabilmente da lui per supplicarlo di trovare un modo per riempire lo spazio non scritto tra Siamo qui riuniti (dove probabilmente avrebbe avuto il primo piano) e l'amen alla fine della scena. Una cosa che gli riusciva particolarmente bene. Ma, nel corso degli anni, Stevenson ha preso parte anche a progetti come La signora in giallo, Men in Black e Glee.