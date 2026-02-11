Il mago del Cremlino, Jude Law è Vladimir Putin: 6 curiosità sul film

Il mago del Cremlino è tratto dall’omonimo romanzo di Giuliano da Empoli, pubblicato nel 2022 - appena due mesi dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina - e vincitore del Grand prix du roman de l'Académie française. Lo scrittore ha raccontato di essersi interessato a Surkov durante le ricerche per un altro saggio, e di aver trovato la sua figura così intrigante da decidere di basare un romanzo su di lui, pur non avendolo mai incontrato.

Il film di Assayas è ambientato nella Russia dei primi anni ’90, quando l’Urss è ormai crollata. Baranov, prima artista d’avanguardia e poi produttore di reality show, diventa consigliere ufficioso di un ex agente del Kgb destinato a conquistare il potere assoluto: colui che presto sarà conosciuto come ‘lo Zar’ Vladimir Putin.

Il ruolo di Emmanuel Carrère

La sceneggiatura del film è stata scritta da Olivier Assayas insieme a Emmanuel Carrère. "Mi sono detto: ‘Racconterò una storia russa. Io non sono russo. Non conosco molto la storia politica russa recente’. E ho pensato che sarebbe stato prezioso lavorare con qualcuno come Emmanuel, che ha una conoscenza della Russia molto più approfondita e raffinata della mia", ha spiegato il regista in un’intervista a Variety.

Baranov e Surkov

Assayas ha raccontato inoltre che non sapeva dell’esistenza di Vladislav Surkov: "A un certo punto ho capito che Giuliano aveva usato una persona reale, ma in realtà questo è stato più un ostacolo che altro, in primo luogo perché è, onestamente, un personaggio piuttosto detestabile, e poi perché è molto meno interessante del Vadim Baranov di Giuliano da Empoli. Mi sono detto: ‘Lascio perdere Sourkov, non mi interessa, mi interessa la versione più complessa, più ricca, più umana, più ampia di questo personaggio creato da Giuliano’".