Catherine O'Hara, rivelata la causa della morte

Catherine O'Hara è morta venerdì 30 gennaio nella sua casa di Los Angeles, dopo essere stata ricoverata in ospedale nelle prime ore del mattino. I paramedici erano stati chiamati a casa sua alle 4:48, secondo Page Six, per via di un malore. Poche ore dopo, il suo cuore ha smesso di battere.

Di cosa è morta Catherine O'Hara

Al momento della morte, la sua agenzia di rappresentanza aveva parlato di una breve malattia. Ora, tuttavia, TMZ ha riportato la causa esatta: Catherine O'Hara è deceduta per via di un'embolia polmonare (ma era affetta anche da cancro al retto).

La carriera dell'attrice è durata oltre cinquant'anni, a partire dallo sketch show canadese Second City Television, che le è valso un Emmy. Ha poi interpretato Delia Deetz, la matrigna di Lydia (Winona Ryder), nel classico horror di Tim Burton Beetlejuice - Spiritello porcello nel 1988 e nel sequel del 2024 Beetlejuice - Beetlejuice. Tuttavia, è diventata famosa interpretando un'altra madre, Kate McCallister, in due film di Mamma, ho perso l'aereo al fianco di Macaulay Culkin. Lei e Culkin, che ha interpretato suo figlio Kevin, sono rimasti uniti per tutta la vita. "Mamma. Pensavo avessimo tempo", ha scritto Culkin sui social media il giorno in cui Catherine è morta. "Volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentito, ma avevo ancora molto da dirti. Ti voglio bene".