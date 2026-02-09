Tre ciotole, il film tratto dal libro di Michela Murgia stasera in prima tv su Sky Cinema
Arriva in prima TV esclusiva su Sky Cinema TRE CIOTOLE, il nuovo film di Isabel Coixet tratto dal libro di Michela Murgia. Un racconto intimo e delicato, interpretato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano, che intreccia dolore, amore e rinascita
Sky Cinema in prima TV esclusiva TRE CIOTOLE, l’acclamato film di Isabel Coixet, in arrivo lunedì 9 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.
Il film, presentato in anteprima mondiale alla 50esima edizione del TIFF, intreccia malinconia e speranza con un cast stellare: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Silvia D’Amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e Sarita Choudhury.
Scritto da Enrico Audenino e dalla stessa Coixet e tratto dall'omonimo libro “Tre Ciotole” di Michela Murgia edito da Mondadori, il film è una coproduzione italo – spagnola prodotta da Cattleya (parte di Itv Studios), Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm e Vision Distribution; prodotta da Buenapinta Media, Bteam Prods, Perdición Films, Apaches Entertainment, Tres Cuencos Aie.
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e in collaborazione con SKY e con la partecipazione di RTVE e di MAX con il finanziamento di Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A./Ministerio de Cultura/Gobierno de de España.
TRE CIOTOLE narra una storia intima e profonda che esplora legami familiari e resilienza: Marta (Alba Rohrwacher), ex atleta ora insegnante di ginnastica al liceo, affronta una dolorosa separazione dal compagno Antonio (Elio Germano) e la successiva scoperta di una grave malattia che innesca un viaggio emotivo tra dolore e rinascita.
Tre Ciotole, la trama del film
Dopo quello che sembrava un banale litigio, Marta e Antonio si lasciano. Marta reagisce alla rottura chiudendosi in sé stessa. L’unico sintomo che non può ignorare è la sua improvvisa mancanza di appetito. Antonio, chef in rampa di lancio, si butta sul lavoro. Eppure, sebbene sia stato lui a lasciare Marta, non riesce a dimenticarla. Quando Marta scopre che la mancanza di appetito ha più a che fare con la propria salute che con il dolore della separazione, tutto cambia: il sapore del cibo, la musica, il desiderio, la certezza delle scelte fatte.
Sky Exclusive TRE CIOTOLE | lunedì 9 febbraio in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.