Arriva in prima TV esclusiva su Sky Cinema TRE CIOTOLE , il nuovo film di Isabel Coixet tratto dal libro di Michela Murgia. Un racconto intimo e delicato, interpretato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano, che intreccia dolore, amore e rinascita

Sky Cinema in prima TV esclusiva TRE CIOTOLE, l’acclamato film di Isabel Coixet, in arrivo lunedì 9 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il film, presentato in anteprima mondiale alla 50esima edizione del TIFF, intreccia malinconia e speranza con un cast stellare: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Silvia D’Amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e Sarita Choudhury.

Scritto da Enrico Audenino e dalla stessa Coixet e tratto dall'omonimo libro “Tre Ciotole” di Michela Murgia edito da Mondadori, il film è una coproduzione italo – spagnola prodotta da Cattleya (parte di Itv Studios), Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm e Vision Distribution; prodotta da Buenapinta Media, Bteam Prods, Perdición Films, Apaches Entertainment, Tres Cuencos Aie.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e in collaborazione con SKY e con la partecipazione di RTVE e di MAX con il finanziamento di Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A./Ministerio de Cultura/Gobierno de de España.

TRE CIOTOLE narra una storia intima e profonda che esplora legami familiari e resilienza: Marta (Alba Rohrwacher), ex atleta ora insegnante di ginnastica al liceo, affronta una dolorosa separazione dal compagno Antonio (Elio Germano) e la successiva scoperta di una grave malattia che innesca un viaggio emotivo tra dolore e rinascita.