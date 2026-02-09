Sport e immaginario cinematografico si sono fusi come da tradizione nella notte del match più seguito d’America. Oltre al football, a catalizzare l’attenzione globale sono state le anteprime dei fim in uscita: dalle nuove immagini con Brad Pitt nei panni di Cliff Booth fino al ritorno del franchise horror con "Scream 7", il Super Bowl si conferma la vetrina più potente per lanciare i film-evento della stagione

La notte della 60esima edizione del Super Bowl è stata costellata da anteprime cinematografiche importanti che hanno emozionato il pubblico e gli appassionati, da sempre in attesa dei tradizionali trailer nelle pause pubblicitarie del match.

Le anteprime diffuse nella notte tra l'8 e il 9 febbraio riguardano alcune delle produzioni più rilevanti dei prossimi mesi, da Scream 7 a Disclosure Day, passando per Supergirl, The Mandalorian & Grogu e molti altri.

Scream 7, Neve Campbell vs. Ghost Face Con una nuova clip composta da nuove immagini, lunga poco meno di un minuto, si infiamma l'attesa per Scream 7 il nuovo capitolo del franchise horror e splatter al cinema in Italia dal 25 febbraio (negli USA arriverà due giorni dopo).

Il nuovo film vedrà Neve Campbell (Sidney Evans) determinata a proteggere la sua famiglia e in particolare sua figlia Tatum dal killer che l'ha perseguitata nel passato. La missione della donna è quella di spezzare una maledizione che è inziata, sul grande schermo, nei tardi anni Novanta.

Supergirl, l'incontro tra Kara e Krypto Mancano ancora diversi mesi per Supergirl, in Italia al cinema dal 25 giugno 2026, ma non è mai troppo presto per godersi qualche immagine in più di Krypto il Super Cane, compagno fedele di Kara Zor-El (Milly Alcock).

Il nuovo teaser mostra il primo incontro della ragazza col cane, quando era ancora un piccolo e dolcissimo cucciolo.

Il resto della clip è una potenza, un assaggio della forza distruttiva dell'eroina sulle note di Call Me.

Ryan Gosling nello spazio in Project Hail Mary Il pubblico del Super Bowl ha visto un montaggio ridotto del trailer ufficiale di Project Hail Mary, reso disponibile da Amazon MGM Studios domenica 8 febbraio.

Nel trailer ufficiale (disponibile in basso) lungo tre minuti, vediamo Ryland Grace (Gosling), insegnante e scienziato inviato in missione interstellare per salvare la Terra da un sole morente. L'uomo, che non ricorda inizialmente chi è e perché è arrivato lì, fa la conoscenza di Rocky, un alieno con la voce di James Ortiz con cui deve collaborare per risolvere il mistero che salverà i rispettivi pianeti. In Italia il film arriva al cinema il 19 marzo.

Disclosure Day, tutto ancora molto misterioso L'anteprima lunga poco meno di un minuto della molto attesa nuova opera di fantascienza di Steven Spielberg (che da pochissimo ha raggiunto lo status di EGOT), non soddisfa la curiosità del pubblico che, al momento, aveva a disposizione le immagini di un primo trailer diffuso anche in italiano a metà dicembre.

Il nuovo montaggio mette insieme alcuni momenti salienti di quello già noto. I protagonisti della nuova invasione aliena sono: Emily Blunt, Josh O'Connor, Eve Hewson, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell, Mckenna Bridger e Michael Gaston.

The Mandalorian & Grugu, una corsa insieme nella neve Il Mandaloriano Din Djarin, protagonista nella serie televisiva di Disney+ The Mandalorian, è al centro della nuova anteprima di The Mandalorian & Grugu col suo giovane apprendista Grogu. Li vediamo insieme mentre attraversano un paesaggio invernale a bordo di una carrozza trascinata da un Tauntaun.

Nella pellicola, che vede il ritordo di Pedro Pascal sotto l'elmo del guerriero, anche Sigurney Weaver e Jeremy Allen White nei panni del figlio di Jabba The Hutt. Il film in Italia arriva al cinema il 20 maggio.



Il trailer ufficiale di Minion & Monsters

Minion & Monsters, terzo film dedicato alle creature gialle e settimo capitolo dell’universo di Cattivissimo Me, arriverà al cinema a luglio.

Al Super Bowl il trailer ufficiale, lungo poco più di due minuti, è stato preceduto da una clip di trenta secondi che invitava il pubblico a godersi lo spettacolo del nuovo montaggio.

SIamo ad Hollywood, negli anni Venti, e i Minions sono impegnati a girare un film sui mostri. Tra gag e comicità slapstick, c'è una buona strizzata d'occhio al cinema horror di quella stagione mitica. La missione dei protagonisti sarà salvare il pianeta dal caos che loro stessi hanno creato.

Una prima occhiata a Le avventure di Cliff Booth Non c'è ancora materiale proveniente da canali ufficiali da condividere tranne brevi anticipazioni sui social. Ciò che sappiamo con certezza è che Le avventure di Cliff Both arriveranno "prossimamente" e che saranno maledettamente divertenti, proprio come il personaggio nato da One Upon a Time in Hollwood... interpretato da Brad Pitt (che qui recita un copione firmato da Tarantino ed è diretto da David Fincher).

L'anteprima mostra il protagonista del nuovo film targato Netflix con Elizabeth Debiki. Nel cast del film anche Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, Karren Karagulian, JB Tadena, e altri.

Gli animali parlano (e molto) in Hoppers Trenta secondi di anteprima anche per Hoppers, il 30esimo lungometraggio targato Pixar, che in Italia sarà nelle sale italiane dal 5 marzo col titolo Jumpers – Un salto tra gli animali.

Una nuova tecnologia può trasferire le menti umane nel corpo di animali per rendere possibile la comunicazione tra umani e regno animale. Il divertimento inizia quando tutte le specie iniziano ad avere una voce.

Nel cast vocale del film anche Meryl Streep e Bobby Moynihan.

Baby Mario e Luigi contro un T. rex



L'appuntamento col sequel di Super Mario Bros., Super Mario Galaxy, è in primavera (la data fissata per i cinema in Italia è il 1°aprile).

L'anteprima per il Super Bowl dura solo 15 secondi ma è già divertentissima e piena d'azione. Baby Mario e Baby Luigi, con Yoshi e Toad, turbano il sonno di un T.rex. L'inseguimento è assicurato.